Cosa ha annunciato Ultimo? Tutto sull'evento del 4 luglio 2026 a Roma

Ultimo - La Favola per sempre. Questo il titolo scelto da Ultimo per il suo nuovo evento live in programma il 4 luglio 2026 a Roma, nel quartiere di Tor Vergata.

Si tratta di un concerto che verrà ricordato come Il Raduno degli Ultimi e che si svolgerà grazie alla collaborazione con l’Amministrazione di Roma Capitale guidata dal Sindaco Roberto Gualtieri e l’Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda.

I biglietti

Un evento senza precedenti in cui saranno ospitate decine di migliaia di spettatori: i biglietti saranno disponibili su Vivo Concerti a partire da domani, martedì 15 luglio 2025, alle ore 14.00.

Ultimo e il significato della data del 4 luglio 2026

Il 4 luglio 2026 è una data doppiamente simbolica: in quello stesso giorno, nel 2019, Ultimo fu protagonista del suo primo concerto in uno stadio, proprio l'Olimpico di Roma.

Il 2026 inoltre coinciderà con i primi dieci anni di Carriera del cantante, che diventò popolare grazie alla vittoria tra i Giovani al Festival di Sanremo con il brano Il ballo delle incertezze.

Una serata speciale

L'annuncio era stato anticipato dalla stampa nei giorni scorsi ed è stato confermato ufficialmente da Ultimo ieri sera sul palco dello Stadio Olimpico, il decimo della carriera del cantautore romano in soli 6 anni, il più giovane artista ad aver mai raggiunto un risultato analogo.

La serata di ieri è stata speciale anche perché è stata trasmessa in diretta gratuitamente su un maxischermo installato nel Parchetto di Ultimo, il luogo in cui tutto è cominciato e che dallo scorso maggio 2024 ospita una targa siglata dal Municipio IV della Capitale.

Si tratta di un’area di San Basilio - che ormai, appunto, è chiamata il “Parchetto di Ultimo” - dove Niccolò Moriconi è cresciuto, già da anni meta ricorrente per tutti i suoi fan che ne hanno invaso ogni centimetro di frasi a lui dedicate.

Presenti ieri circa 7000 fan che hanno cantato incessantemente ed esultato nel momento dell’annuncio. Poco dopo un'altra grande sorpresa: Ultimo è arrivato proprio lì, in un van dopo il concerto, per sventolare davanti a loro una bandiera con la scritta La Favola Per Sempre.