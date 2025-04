The Last of Us 2, ascolti tv in crescita per la seconda stagione della serie con Pedro Pascal Photo Credit: Agenzia Fotogramma.it

Uno dei prodotti televisivi più attesi della stagione è finalmente arrivato. Domenica sera, HBO ha dato il via alla seconda stagione di "The Last of Us", la serie tratta dal celebre videogioco che vede nel cast nel ruolo del protagonista l’attore Pedro Pascal. Il primo episodio è stato un vero e proprio successo, dal momento che è riuscito ad attirare 5,3 milioni di spettatori in America. La nuova stagione è arrivata anche in Italia, disponibile su Sky e Now in contemporanea

ASCOLTI IN CRESCITA ANCHE IN STREAMING

Un risultato che segna un incremento del 13% rispetto ai 4,7 milioni registrati dalla première della prima stagione, andata in onda a gennaio 2023. I dati, raccolti da Nielsen per l'audience lineare sul canale via cavo e da Warner Bros. Discovery per lo streaming sulla piattaforma Max, evidenziano anche un notevole aumento delle visualizzazioni in differita: la settimana scorsa, gli streaming della prima stagione sono cresciuti del 150% rispetto a quella precedente. La serie ha conquistato il secondo posto tra le première più viste del network nell’ultimo decennio, per poi crescere ulteriormente con 5,7 milioni di spettatori al secondo episodio, registrando il maggiore balzo di ascolti tra un debutto e il secondo episodio nella storia di HBO.

La prima stagione ha mantenuto un trend positivo, culminando con un picco di 8,2 milioni di spettatori per il finale. Considerando 90 giorni di visualizzazioni in differita, la media stagionale ha raggiunto i 32 milioni di spettatori. Adesso bisogna solo aspettare e capire come sarà il percorso di questi nuovi episodi e se anche in questo caso si manterrà una crescita e un andamento positivo in termini auditel.

THE LAST OF US, TRAMA E CAST DELLA SECONDA STAGIONE

Cinque anni dopo gli eventi della prima stagione, Joel ed Ellie si trovano coinvolti in un conflitto personale e in un mondo ancora più ostile e imprevedibile. Creata e scritta da Neil Druckmann, autore del videogioco originale, e Craig Mazin, la serie vede entrambi nel ruolo di produttori esecutivi insieme a Carolyn Strauss, Jacqueline Lesko, Cecil O'Connor, Asad Qizilbash, Carter Swan ed Evan Wells. Halley Gross contribuisce come sceneggiatrice e co-produttrice esecutiva. La produzione è curata da Sony Pictures Television, in collaborazione con PlayStation Productions, Word Games, Mighty Mint e Naughty Dog.