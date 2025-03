Ballando con le stelle, il ritorno dello show di Milly Carlucci On the road e in tv

Ballando con le stelle sta per tornare in tv e on the road.

Il programma di Milly Carlucci andrà in onda su Rai1 a partire dal 9 maggio con uno show celebrativo in occasione del ventesimo anniversario del fortunato format prodotto da Ballandi.

Tutta confermata la giuria, composta da Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto.

Si tratterà di un’edizione speciale di Ballando, con concorrenti e maestri storici.

In gara ballerini professionisti che sosterranno un provino: i vincitori saranno i nuovi maestri.

Ballando on the road

Torna anche Ballando on the Road, il tour che compie 10 anni.

Il contest, come da sua tradizione, attraverserà l’Italia da nord a sud, coinvolgendo

tantissimi talenti, amatori e professionisti che, con la loro passione, hanno contribuito a rendere ogni tappa un evento speciale.

La decima edizione del talent show itinerante inizierà a Lamezia Terme, con appuntamenti fissati per domani e dopodomani, sabato e domenica 22 e 23 marzo, a partire dalle ore 13.00.

Qui le selezioni si svolgeranno presso il Centro Commerciale Due Mari (SS 280 dei Due Mari 88025 - Maida CZ.).

La giuria sarà capitanata, come sempre, da Milly Carlucci. Presenti anche Carolyn Smith, Veera Kinnunen, Rebecca Gabrielli, Simone Di Pasquale e Pasquale La Rocca.

Il premio in palio è l'approdo in televisione: Ballando on the road andrà in onda nel pomeriggio di Rai 1, poi inizierà il torneo Ballando con te nel serale di Ballando con le stelle.

Ballando on the road 2025 concluderà il suo viaggio, come da tradizione, a Roma, ultima possibilità di esibirsi per chi non ha partecipato alle selezioni nelle altre regioni. Appuntamento per il gran finale, il 5 e 6 Aprile a Roma.

Il meccanismo

Il casting prevede 2 selezioni diverse:

SELEZIONE PRO: riservata a tutti i professionisti di qualunque specialità, che abbiano compiuto i 18 anni di età.

Iscrivendosi nella categoria PRO si potrà anche essere valutati per diventare uno dei nuovi maestri di Ballando con le Stelle 2025, come è accaduto ai vincitori dello scorso anno Sophia Berto e Nikita Perotti, che quest’anno faranno parte del cast della trasmissione del sabato sera.

SELEZIONE OPEN: aperta a tutti gli appassionati del ballo, senza limitazioni di specialità categoria ed età (anche hip hop, tango argentino, danza del ventre, latini, standard, caraibici, etc).

Gli incontri con gli appassionati del ballo inizieranno alle ore 13.00 di ogni sabato e domenica in programma.

Dunque, per tutti i partecipanti ai casting di Ballando On The Road c’è la reale possibilità di arrivare alla ribalta sulla rete ammiraglia della Rai.