New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in rotazione “Occhi ingenui” di Franco126 feat. Ele A, “Words” di Gabry Ponte e Sam Harper, “CANZONE D’AMORE” di Geolier e “Tutto tranne questo” di Irama

Come ogni settimana entrano in rotazione nuovi successi italiani e internazionali.





FRANCO126 E ELE A COLLABORANO IN “OCCHI INGENUI”

A volte l’unico modo per non farsi male è imparare a sparire. “Occhi Ingenui”, il nuovo singolo di Franco126 feat. Ele A, in rotazione su RTL 102.5 da questa settimana, è la descrizione di un momento esatto, quello in cui ci rendiamo conto che voler bene non basta, e andare via diventa l’unica verità possibile. Estratto da “Futuri possibili”, il terzo album ufficiale di Franco126 uscito nel 2025, il brano vanta la collaborazione fra il cantautore romano ed Ele A, uno tra i nomi più forti e credibili della nuova scena urban italiana. “Futuri Possibili” è un disco sull’amore e sul destino: un lavoro variegato in cui confluiscono le due anime dell’artista romano, quella più vicina al cantautorato e quella più rap. Rispetto ai dischi precedenti, la novità di “Futuri possibili” è la presenza di diversi ospiti che arricchiscono il viaggio: dagli amici di sempre Coez e Ketama126 a nuove collaborazioni come la rapper Ele A e i cantautori romani Giorgio Poi e Fulminacci. Franco126 porterà il disco, insieme ai successi di Franco, nei club con il tour partito a Gennaio 2026 e si esibirà live in un tour europeo, previsto per Marzo 2026.





GABRY PONTE E SAM HARPER INSIEME IN "WORDS"

Solo pochi giorni fa, Gabry Ponte ha dato il via al nuovo anno con uno spettacolo dal vivo pieno di energia ad Alghero, in Sardegna, e ora il DJ e produttore italiano più ascoltato al mondo pubblica il suo primo singolo del 2026. “Words”, da questo venerdì in rotazione sulla prima radio d’Italia, è un brano house trascinante che cattura l'energia dell'inizio dell'anno in una produzione in studio rovente. Per questo brano, Gabry Ponte ha collaborato con Sam Harper. La cantautrice londinese dimostra ancora una volta la sua versatilità e la sua voce potente passa con disinvoltura dalla seduzione all'urgenza. Il brano va oltre le semplici parole: Gabry Ponte e Sam Harper raccontano una storia di intimità e comunicazione fisica. Il testo invita gli ascoltatori a provare emozioni dirette piuttosto che spiegarle. Piccoli gesti, silenzi tesi e un'attrazione palpabile danno tono al brano. La voce autorevole di Harper dà vita a questi momenti, cavalcando una produzione dinamica in cui frenetici accordi di pianoforte incontrano martellanti linee di basso four-on-the-floor e riff di synth accuratamente posizionati generano una tensione vibrante che trascina gli ascoltatori direttamente sulla pista da ballo.





GEOLIER CON “CANZONE D’AMORE”

Da questo venerdì in rotazione radiofonica su RTL 102.5, “CANZONE D’AMORE”, il nuovo singolo di Geolier, estratto dal suo ultimo progetto discografico. Dopo aver dominato le classifiche con “FOTOGRAFIA”, “081” e con la collaborazione con la leggenda del rap mondiale 50 Cent in “PHANTOM”, il rapper torna con il suo quarto attesissimo album, “TUTTO È POSSIBILE”, rilasciato oggi. “TUTTO È POSSIBILE” non è solo un titolo: è la sintesi di un percorso che all’inizio sembrava irrealizzabile e che oggi è sotto gli occhi di tutti. Dalla strada agli stadi, dal quartiere a collaborazioni che fino a pochi anni fa sarebbero sembrate impossibili. Un disco che unisce mondi lontani e li fa convivere nello stesso racconto, ospitando Pino Daniele, 50 Cent, Anuel AA, insieme a Sfera Ebbasta, ANNA e Kid Yugi. Il progetto nasce da una coincidenza che ha il sapore del destino: l’arrivo di un brano mai pubblicato di Pino Daniele in cui risuona una frase chiave, “tutto è possibile”. Da lì prende forma un album che racconta la crescita, il prezzo del successo, il legame con le proprie radici e il rapporto complesso con i sogni una volta realizzati. Geolier mette al centro una verità semplice e universale: non possiamo sapere cosa accadrà domani, e anche ciò che sembra irraggiungibile può succedere.





IRAMA: “TUTTO TRANNE QUESTO”

È “Tutto tranne questo” il nuovo singolo di Irama, in rotazione radiofonica da questa settimana. Il brano è contenuto in “Antologia della vita e della morte”, il nuovo album dell’artista che continua a raccontare con lucidità e intensità il suo percorso emotivo e artistico più recente. “Tutto tranne questo” è una ballad intensa e dolorosamente sincera, che affronta il momento in cui una relazione arriva al suo epilogo inevitabile. È il racconto dell’impossibilità di immaginare un finale diverso, della resa dolceamara di chi ha provato tutto senza riuscire a cancellare il peso di ciò che resta. Una canzone che si muove tra rimpianto e consapevolezza, dove le parole diventano ferite aperte e il dolore si fa vivido, senza filtri. Le nuove canzoni, insieme ai brani più amati del suo repertorio – da “Lentamente” a “Ovunque sarai”, da “Nera” a “La genesi del tuo colore” – prenderanno nuova vita sul palco dello Stadio San Siro di Milano l’11 giugno 2026, per un evento unico prodotto da Vivo Concerti, destinato a scrivere una pagina memorabile della sua carriera.



