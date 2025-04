Jannik Sinner: tennis, sci e quella passione per il ciclismo. La sua foto con gli amici diventa virale sui social

E' sempre lui la superstar, ancora una volta Jannick Sinner. Il numero uno al mondo. L'uomo che ha, praticamente, vinto tutto. Ora, dopo la passione per lo sci, accarezza anche il ciclismo e diventa virale la foto in bicicletta con gli amici Ciccone e Giovinazzi. Il percorso? Svariati chilometri e poi l'arrivo a Montecarlo per il caffè. Il campione dal 13 aprile potrà tornare ad allenarsi ufficialmente, ma intanto continua a macinare chilometri.

«Da direttore, durante il torneo, le ore di sonno sono poche — racconta al Corriere della sera Paolo Lorenzi, 43 anni, ex n.33 del ranking,, direttore degli Internazionali d’Italia dall’anno scorso —, ma quest’anno saranno ancora meno: a Roma, nel nostro torneo, rientra il leader italiano, avremo tutti gli occhi addosso. Mi fa piacere questa eccitazione, mi ricorda quando giocavo e sognavo i grandi palcoscenici».

SINNER SBARCA A ROMA PER GLI INTERNAZIONALI BNL D'ITALIA

Il conto alla rovescia è iniziato. Come fa sapere il Corriere della sera: "Sinner verrà accreditato al torneo la mattina di lunedì 5 maggio: fino alle 23.59 del 4 maggio sarà sotto sospensione per le conseguenze del caso Clostebol, il Foro Italico gli è interdetto fino a quel momento. Potrà allenarsi, ma altrove. Dal 5, invece, si aprono tutte le porte". Anche il grande Adriano Panatta, campione di tennis, racconta a Gazzetta.it che “Sinner è pronto per Roma, una pausa a volte può anche fare bene.

LE MISURE DI SICUREZZA AL FORO ITALICO

Ma la sicurezza resta uno dei nodi principali per il super torneo di Roma, che è punto di riferimento da anni. «Proteggeremo tutti i giocatori; Jannik, che è attesissimo, in modo particolare — spiega il direttore al Corriere —. Guardie del corpo a parte (le aveva anche nel 2024, quando non giocò per infortunio, ndr), i percorsi di Sinner attraverso il Foro Italico sono stati studiati in anticipo. La nostra sfida è garantire la sicurezza di Jannik senza respingere il pubblico, che lo adora. Verrà scortato dappertutto, con discrezione».

C'è poi quel tunnel, lunghissimo, che collega gli spogliatori con il Centrale. Un vero punto d'aiuto per la sicurezza. «Fondamentale anche il ponte da cui nel 2024 Rafa Nadal ricevette l’ovazione della folla». A quanto pare ci sarà un'area protetta per Jannik, «il Fort Apache dove nessuno potrà disturbarlo» .

Ma di cosa si tratta? Lo spiega Lorenzi: «È tutto molto semplice Non è una lounge-Sinner ma parte della presidenza che viene già usata come lounge federale. In passato l’ha sfruttata anche Djokovic. Niente di eccezionale ma sicuramente un luogo dove potrà stare tranquillo, se lo vorrà».

