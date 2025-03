Tennis: agli Internazionali Bnl d' Italia tante novità al Foro Italico, più campi anche nello Stadio dei Marmi

Dal 29 aprile al 18 maggio al Parco del Foro Italico di Roma andrà in scena l’ 82esima edizione degli Internazionali Bnl d’Italia di tennis, tradizionale appuntamento sulla terra rossa che quest’anno, dopo un bilancio in attivo di presenze e prestigio punta ad ampliare il site e renderlo più funzionale ad accogliere il pubblico sempre più numeroso del torneo.

Allo Stadio dei Marmi un’arena del Tennis

La principale novità di questo restyling sarà rappresentato dalla Supertennis Arena, realizzata all’interno dello Stadio dei Marmi dell’atletica intitolato a Pietro Mennea e che ospiterà per la durata degli Internazionali tre campi da tennis, due da circa 800 spettatori ed uno da oltre 3000 posti.

Le altre novità

Durante la conferenza stampa di presentazione delle novità logistiche che aspettano gli appassionati di tennis, sono stati fatti numeri di tutto rispetto: i campi in totale saranno 21 (4 in più dello scorso anno), gli ettari passeranno da dieci a venti, mentre saranno 55mila al giorno le persone che il Foro Italico potrà ospitare (a fronte dei 33mila attuali). In collaborazione con Difesa Servizi, poi, ci saranno anche due campi di allenamento sotto il Ponte della Musica. Cambierà l'ingresso del pubblico, non più dal lato delle piscine del Foro Italico, bensì da Viale dell'Impero, che unisce l'Obelisco alla Fontana della Sfera, per un intervento generale che il presidente della FITP, Angelo Binaghi, definisce "necessario", con l'obiettivo che sarà quello di "puntare in questa edizione alle 400mila presenze nelle due settimane e al miliardo di euro di impatto sul territorio nel giro di due o tre anni". Per la copertura del Centrale bisognerà aspettare fino al 2027-2028.

Aspettando Jannik Sinner

Questa edizione degli Internazionali Bnl d’Italia sarà resa ancora più prestigiosa dalla presenza di Jannik Sinner, il primo azzurro della storia a raggiungere il primo posto del ranking Atp e che proprio a Roma farà il suo ritorno alle competizioni, dopo la squalifica di tre mesi. Per lui, il presidente della FITP, Angelo Binaghi ha ipotizzato la creazione di "un luogo protetto, un Fort Apache" pensato per il campione, per preparare al meglio le sue partite. Binaghi ha sottolineato infatti che, prevedibilmente, il pubblico andrà all’assalto di Jannik.

Alla conferenza stampa di presentazione delle novità dei futuri Internazionali hanno partecipato Angelo Binaghi (Presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel), Marco Mezzaroma (Presidente di Sport e Salute), Andrea Abodi (Ministro per lo Sport e i Giovani), Francesco Rocca (Presidente della Regione Lazio) e Alessandro Onorato (Assessore al Turismo, Grandi Eventi, Sport e Moda del Comune di Roma).