Nitto Atp Finals, Jannik Sinner trionfa a Torino ed è sempre più nella storia del tennis

SINNER - FRITZ



Jannik Sinner conquista il titolo alle ATP Finals 2024 di Torino. Il tennista italiano, numero 1 del ranking mondiale, supera in finale lo statunitense Taylor Fritz, quinta testa di serie, con un doppio 6-4. Il 23enne di Sesto Pusteria riscatta così la sconfitta subita nella finale dell’anno scorso contro Novak Djokovic, concludendo una stagione straordinaria che lo ha visto alzare il suo ottavo trofeo stagionale e il diciottesimo in carriera. Nel primo set, l’equilibrio si rompe nel settimo game. Fritz riesce inizialmente a salvare tre palle break, ma cede alla quarta, permettendo a Sinner di portarsi avanti 4-3. L’italiano non si volta più indietro, chiudendo il set 6-4 con un tocco di classe su un drop shot, dopo aver annullato nel decimo gioco l’unica occasione di break concessa al suo avversario. Il secondo set segue uno schema simile. Fritz fatica a reggere il ritmo di Sinner e nel quinto game commette l’errore decisivo: una palla corta poco efficace che permette all’altoatesino di colpire un perfetto rovescio lungolinea per il break del 3-2. Sinner mantiene il controllo totale del match, incrementando il vantaggio con colpi precisi e profondi. Fritz non riesce a riaprire la partita, mentre l’italiano chiude con sicurezza il set e il match sul 6-4, sigillando una vittoria impeccabile che lo conferma al vertice del tennis mondiale.