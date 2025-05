Internazionali BNL d'Italia, Lucia Bronzetti batte Sevastova e va avanti nel torneo, sfortunata Pedone, nel maschile fuori Zeppieri e Arnaboldi alle qualificazioni

TABELLONE FEMMINILE

Lucia Bronzetti conquista finalmente il suo primo successo agli Internazionali d’Italia, battendo la lettone Anastasija Sevastova in due set con il punteggio di 6-3, 6-4. Una vittoria che vale doppio per la 25enne riminese, sia per il significato simbolico del primo trionfo sul suolo romano, sia per la solidità mostrata in campo, in una sfida mai banale contro un’avversaria dal passato importante. Bronzetti ha costruito il suo successo grazie a un ottimo utilizzo del dritto e a una gestione tattica lucida, nonostante qualche difficoltà nel secondo parziale. Al secondo turno, la attende un banco di prova decisamente impegnativo: affronterà la ceca Karolina Muchova, ex finalista del Roland Garros e tra le prime 15 giocatrici del mondo. Meno fortunata invece Giorgia Pedone, che ha ceduto in tre set contro la neozelandese Lulu Sun. Dopo aver vinto il primo set, la giovane palermitana ha subito la rimonta dell’avversaria, più incisiva nei momenti chiave. Sun affronterà ora Jasmine Paolini. In giornata è scesa in campo anche Nuria Brancaccio, sconfitta in due set da Peyton Stearns. La statunitense ha dominato con il suo tennis aggressivo, lasciando pochi spazi alla campana, che ha pagato una minore efficacia al servizio e un gap fisico difficile da colmare.