La Serie A sbarca in Australia, la Figc dà parere positivo a disputare Milan-Como a Perth

Il conto alla rovescia è già iniziato, la Serie A è ad un passo dallo sbarcare in Australia. A dare il primo via libera è stato il Consiglio federale della Figc, che ha condiviso il riscontro positivo alla richiesta della Lega di Serie A, a disputare la gara di campionato Milan-Como, della 24esima giornata a Perth, nella zona occidentale del Paese. La partita di dovrebbe disputate all’Optus Stadium di Perth, un impianto da 60mila posti che viene utilizzato per le partite di football australiano, rugby e cricket. La trafila però ancora lunga, ma questo è un passo importante per poter disputare la gara oltre confine. Peraltro il Milan da queste parti è già conosciuto, in quanto proprio a Perth si è disputata l’amichevole Milan-Roma del 31 maggio 2024 e a fine luglio, esattamente il 31, si giocherà la partita tra Milan e Perth Glory. Per la Lega l'ipotesi è molto interessante. Anche i due club sono d'accordo. Magari un po’ meno i tifosi italiani, visto il fuso orario, l’Australia Occidentale è 6 ore avanti rispetto a Italia.





La procedura

La decisione del Consiglio federale della Federcalcio è solo il primo passo per il via libera. La procedura è complessa. Affinché la partita del campionato italiano, prevista nel secondo weekend di febbraio, si disputi in Australia mancano ancora il via libera formale della Federazione australiana, della Uefa, dell'Asian Football Federation e della Fifa. L’approvazione della federazione mondiale è da considerare il passaggio chiave della vicenda.





Come mai all’estero?

Ma perché Milan- Como si dovrebbe giocare all’estero? La partita coincide con la data della cerimonia inaugurale dei Giochi olimpici invernali di Milano – Cortina, ovvero, il 6 febbraio che si terrà proprio allo stadio di San Siro. Quindi quel weekend il Meazza non sarà disponibile per la partita di calcio. Ecco l’idea di trasferirla all’estero. Per la Lega si tratta anche di una valorizzazione del brand Serie. L’Australia però non è l’unica opzione a essersi fatta avanti, sicuramente la più concreta e certamente la più ricca. Se ottenesse il via libera ufficiali, Milan-Como sarebbe la prima gara ufficiale di serie a giocarsi oltre i confini nazionali.