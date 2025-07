Tennis, Iga Swiatek è la nuova regina di Wimbledon, battuta Amanda Anisimova

IGA SWIATEK NUOVA REGINA DI WIMBLEDON

Iga Swiatek ha fatto la storia sull’erba di Wimbledon con una prestazione che resterà negli annali del tennis. La polacca, ex numero uno del mondo e attualmente quarta nel ranking WTA, ha conquistato il suo primo titolo ai Championships travolgendo Amanda Anisimova con un doppio 6-0 in appena 57 minuti. Un risultato che non si vedeva da oltre un secolo: era dal 1911 che una finale femminile non terminava con un punteggio così netto. Per Swiatek si tratta del sesto Slam in carriera, il primo su erba, e del terzo vinto su una superficie diversa. Con questa vittoria, la ventiquattrenne torna anche sul podio mondiale, salendo al terzo posto. Per Anisimova, alla sua prima finale in un Major, l’emozione ha avuto la meglio. Dopo aver eliminato la numero uno Aryna Sabalenka in semifinale, la statunitense non è mai riuscita a entrare realmente in partita. Nonostante la dura sconfitta, il torneo le regala l’ingresso nella Top 10 WTA: sarà numero 7 al prossimo aggiornamento. Un curioso paradosso: la statunitense aveva inaugurato il suo torneo con un doppio 6-0 a favore, e lo ha chiuso subendo lo stesso punteggio.