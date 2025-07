La Nazionale Italiana fuori dalla top ten del rankikg Fifa, ai mondiali - se ci arriva- rischia di essere in quarta fascia

ANNI DI INSUCCESSI

Soltanto ieri abbiamo giustamente celebrato il diciannovesimo anniversario della vittoria mondiale dell’Italia di Lippi. Quanto è lontana la Germania! Quanto è lontano il 2006! Nelle due edizioni successive del mondiale ( Sudafrica 2010 e Brasile 2014) gli azzurri sono stati eliminati già al primo turno, le due edizioni successive (Russia 2018 e Qatar 2022) le abbiamo addirittura viste da casa. In mezzo a tante delusioni c’è stata la bellissima vittoria della Nazionale guidata da Roberto Mancini dell’Europeo del 2021, ma il successo di Wembley va inserito nella lista delle imprese impreviste, una specie di eccezione che conferma la regola.

FUORI DALLA TOP TEN

E’ inevitabili che questa lunga e dolorosa serie di risultati negativi abbia un impatto sul ranking internazionale stilato dalla FIFA. L’Italia, la potenza calcistica che ha vinto quattro mondiali, è uscita dalla top ten. Gli azzurri, superati da Germania e Croazia, sono scivolati all’undicesimo posto. Non è solo uno smacco, ci sarà un impatto anche pratico. La nostra nazionale perde posizioni per i vari sorteggi: più una squadra diventa debole, più rischia di incontrare avversari forti. Potremmo dire che piove sul bagnato, oppure tirare in ballo il gatto che si morde la coda.

SORTEGGI PIU' DURI

Il rischio più imminente riguarda il prossimo mondiale, quello del 2026 in Nord America. Il percorso di qualificazione è iniziato in salita, con la pesante sconfitta in Norvegia, che è costata la panchina a Luciano Spalletti. Ora Rino Gattuso deve inseguire e sperare che i norvegesi perdano punti per strada. Altrimenti resterà il doppio play off, passaggio già stretto di suo. Ma se l’Italia riuscirà a passare, al sorteggio per i mondiali finirà in quarta fascia. Insomma, abbiamo fatto la fine del Costarica…