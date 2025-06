Calcio, Mondiale per Club, l'Inter esce contro il Fluminense che vola ai quarti di finale

INTER - FLUMINESE 0-2

L'Inter esce al Mondiale per Club tra delusione e rimpianti, con una sconfitta netta e meritata per mano del Fluminense. I brasiliani, più lucidi e determinati, approfittano delle amnesie difensive dei nerazzurri per colpire due volte: prima con Cano, che sfrutta un errore in avvio, e poi con Hercules nel finale, chiudendo la partita e accedendo ai quarti di finale. Per i ragazzi di Cristian Chivu, invece, è un altro passo falso che chiude amaramente una stagione già segnata da troppe ombre.

PRIMO TEMPO

Nel caldo opprimente di Charlotte, l’Inter inizia male e finisce peggio. Bastano pochi minuti per capire che la giornata sarà complicata: errori banali in impostazione, scarsa reattività nei contrasti, movimenti lenti e prevedibili. Il primo campanello d’allarme arriva dopo una manciata di secondi, con Sommer costretto a un intervento rischioso su un pallone gestito male dalla retroguardia. Poco dopo, arriva la rete che sblocca l’incontro: De Vrij perde un duello fisico, Darmian si fa sorprendere alle spalle e Sommer esce in ritardo, consentendo a Cano di insaccare indisturbato di testa a pochi metri dalla porta. La risposta dell’Inter è timida. C’è un tentativo costruito sull’asse Barella–Mkhitaryan–Dimarco, ma il mancino dell’esterno viene neutralizzato dal veterano Fabio, estremo difensore dei brasiliani. Thuram prova una conclusione complicata al volo, ma la mira è alta. Intanto il Fluminense resta pericoloso: Arias impegna Sommer dalla distanza, e Xavier manca di poco il bersaglio sulla ribattuta. I sudamericani troverebbero anche il raddoppio su azione confusa, ma l’intervento del VAR cancella il gol per fuorigioco di Ignacio.

LA RIPRESA

Nel secondo tempo, ci si aspetta una reazione concreta da parte dell’Inter. Ma la scossa non arriva. Al contrario, è ancora Arias a testare i riflessi di Sommer, confermando che il Fluminense è tutt’altro che disposto ad abbassare il ritmo. Chivu cerca allora soluzioni nuove con i cambi: dentro Sucic e Valentin Carboni, ma il copione non cambia. L’occasione più nitida arriva sui piedi di De Vrij, che da pochi passi spreca una ghiotta opportunità su assist di Lautaro Martinez. Poi è lo stesso capitano nerazzurro a provarci due volte: prima un sinistro debole, poi un tentativo più pericoloso che trova la super risposta di Fabio. Quando sembra che il pareggio possa maturare, Lautaro colpisce anche un palo con un altro mancino insidioso. È il preludio al colpo del ko. A pochi minuti dal termine, Hercules approfitta dell’ennesima disattenzione della difesa nerazzurra per firmare il 2-0 e chiudere la pratica. La traversa colpita da Dimarco in pieno recupero è solo l’ultimo simbolo di una serata storta, che lascia l’Inter fuori dal Mondiale per Club e con una lunga lista di rimpianti. Il Fluminense festeggia una vittoria meritata, mentre i nerazzurri salutano con amarezza l’ultimo treno di una stagione da dimenticare.