Calcio, l'ultimo saluto a Diogo Jota e al fratello André

La cerimonia, officiata dal vescovo di Oporto, ha visto la partecipazione di importanti volti del calcio portoghese e internazionale: presenti, tra gli altri, Bernardo Silva, Bruno Fernandes e Diogo Dalot, insieme a una delegazione del Liverpool guidata dal tecnico Arne Slot e dal capitano Van Dijk. Jorge Mendes, agente dei due fratelli, aveva già reso omaggio alle salme durante la veglia, che si è trasformata in un commosso tributo floreale. Anche le istituzioni non sono rimaste indifferenti: il presidente della Repubblica Marcelo Rebelo de Sousa e il primo ministro Luis Montenegro hanno voluto personalmente esprimere il proprio cordoglio alla famiglia, unendosi a rappresentanti della federcalcio e dell’FC Porto. La scomparsa dei due giovani ha lasciato un segno profondo, tanto che il Liverpool ha rinviato la ripresa degli allenamenti per permettere alla squadra di elaborare il lutto.

LA RICOSTRUZIONE DELL'INCIDENTE

Secondo quanto ricostruito, Diogo e André erano in viaggio verso Santander per imbarcarsi su un traghetto diretto in Inghilterra. L’attaccante del Liverpool, recentemente operato ai polmoni, aveva ricevuto indicazione medica di evitare il volo. Il tragitto in auto si è però trasformato in tragedia quando, durante un sorpasso, uno pneumatico della Lamborghini Huracan è esploso, causando la perdita di controllo e l’incendio del veicolo. Nessuna possibilità di salvezza per i due fratelli, rimasti intrappolati tra le lamiere. Una tragedia che ha scosso profondamente il mondo del calcio e che ha lasciato un vuoto non solo per il talento perduto, ma anche per il legame profondo che univa Diogo Jota ai suoi compagni e ai tifosi, che ora lo piangono con dolore sincero.