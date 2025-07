Calcio, Mondiale per Club, sarà Paris Saint Germain - Real Madrid in semifinale

PSG - BAYERN MONACO 2-0

Il Paris Saint-Germain continua a brillare nella sua stagione più ambiziosa, eliminando il Bayern Monaco con un secco 2-0 e volando in semifinale del Mondiale per club. Dopo aver conquistato l’Europa, la squadra parigina punta ora con decisione al titolo mondiale, e lo fa con un successo che pesa, arrivato nonostante le difficoltà di una doppia inferiorità numerica nel finale. A decidere la sfida sono state le reti di Désiré Doué al 78’ e di Ousmane Dembélé al 97’, in pieno recupero. L’incontro si è giocato in un’atmosfera tesa e intensa all’Atlanta Stadium, ed è stato segnato da un episodio drammatico: nel recupero del primo tempo, Jamal Musiala, giovane talento del Bayern, ha riportato un grave infortunio alla caviglia dopo uno scontro fortuito con Gianluigi Donnarumma, uscito in scivolata per anticipare l’avversario. Il portiere del PSG è apparso scosso sin da subito, mentre Musiala è stato trasportato fuori in barella tra gli applausi dello stadio, ma anche qualche fischio rivolto al portiere italiano. Nel primo tempo il PSG parte meglio, con Doué subito pericoloso. Il Bayern risponde con alcuni spunti, ma senza precisione sotto porta: Pavlovic illumina con un colpo di tacco per Olise, che però calcia debole. L’occasione più nitida è per Kvaratskhelia, impreciso da buona posizione. Al 27’ è Harry Kane a servire Olise, che impegna Donnarumma con un diagonale insidioso. I bavaresi sembrano crescere, ma l’infortunio di Musiala frena l’inerzia del match. Prima del break, Kane sfiora l’incrocio con un colpo di testa su cross di Coman. La ripresa si apre con un Bayern aggressivo, ma incapace di capitalizzare. Il PSG risponde con alcune accelerazioni pericolose: Barcola si divora una buona occasione calciando debolmente su Neuer. Al 25’ Dembélé prende il posto di Barcola e poco dopo sfrutta un errore clamoroso di Neuer in uscita, ma calcia fuori da posizione favorevole. Il gol che spacca la partita arriva al 33’: Kane perde palla a centrocampo, Doué ne approfitta, salta un avversario e calcia sul primo palo, trovando impreparato Neuer. La palla si insacca per l’1-0. Pochi istanti dopo, il PSG resta in dieci per il rosso diretto a Pacho per un fallo duro. Dieci minuti più tardi, Lucas Hernandez si fa espellere per doppia ammonizione lasciando i parigini in nove. Il Bayern, in due uomini in più, si getta all’attacco, ma è Dembélé, in contropiede, a chiudere i conti al 97’ con un destro preciso che vale il 2-0 finale e il passaggio del turno. Nonostante l’inferiorità numerica, i campioni di Francia resistono con compattezza e festeggiano un trionfo che li proietta tra le quattro migliori del torneo.