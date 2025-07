Gli Stati Uniti bloccano temporaneamente le forniture di armi all’Ucraina per tutelare le proprie scorte

LO STOP DEGLI USA AD ALCUNE ARMI PER L'UCRAINA

Gli Stati Uniti hanno deciso di sospendere temporaneamente la consegna di alcune armi destinate all’Ucraina, tra cui missili per il sistema Patriot e munizioni Hellfire, destando preoccupazioni a Kiev, ma anche ai suoi sostenitori internazionali. La scelta, riferiscono fonti vicine al Dipartimento della Difesa e a membri del Congresso, nasce da una revisione interna delle scorte militari americane, per evitare un esaurimento eccessivo degli arsenali statunitensi in un momento di crescente tensioni globali. La Casa Bianca, pur non confermando ufficialmente i dettagli, ha sottolineato che questa decisione è stata presa per tutelare prima di tutto gli interessi nazionali degli Stati Uniti. Anna Kelly, vice portavoce della presidenza, ha ribadito la forza e la prontezza dell’esercito americano, citando come esempio recente i raid contro siti del programma nucleare iraniano. Un chiaro segnale della volontà di mantenere una posizione di forza e controllo sulle risorse militari disponibili.

LA REAZIONE UCRAINA

La reazione dell’Ucraina non si è fatta attendere: il Ministero degli Esteri ha convocato l’incaricato d’affari americano per esprimere il proprio disappunto, sottolineando come ogni ritardo nelle consegne di armamenti rischi di incoraggiare Mosca a proseguire con la sua offensiva. Kiev ha evidenziato che il sostegno militare è fondamentale per la sua capacità di difesa e per frenare l’aggressione russa. Soprattutto in questo momento dove Sumy è circondata da circa 50 mila uomini dell'esercito del Cremlino.