Papa Francesco, lo sport e quell'amore viscerale per l'Union San Lorenzo de Almagro

IL PRIMO PAPA TIFOSO

Papa Francesconon è stato solo il primo pontefice sud-americano, è stato anche il primo Papa dichiaratamente tifoso. Il Santo padre ha sempre avuto una passione viscerale per lo sport, che lo ha accompagnato fin da giovane. La sua connessione con il calcio è ben nota, in particolare per il suo amore incondizionato per il San Lorenzo de Almagro, la squadra di Buenos Aires che lo ha accompagnato durante tutta la sua vita. Sin da bambino, il futuro Papa Bergoglio frequentava il vecchio stadio Gasometro, tifando per il San Lorenzo assieme al padre Mario, un fervente tifoso della squadra Azulgrana. La sua passione per i colori del club è radicata nei ricordi d'infanzia, quando ammirava giocatori come René Pontoni, un bomber leggendario della squadra. Questa passione non ha mai lasciato il cuore di Bergoglio, che ha continuato a sostenere la squadra anche quando è diventato sacerdote, arcivescovo e, infine, Papa. Nel corso del suo pontificato, il legame con il San Lorenzo non si è mai affievolito. Papa Francesco ha spesso incontrato i giocatori del club quando era a Buenos Aires, celebrando messa con loro e persino somministrando la Comunione a giovani calciatori. Quando la squadra ha vinto la Copa Libertadores nel 2014, la dirigenza rossoblù è volata a Roma per portare il trofeo a Papa Francesco, che ha accettato il trofeo con grande emozione, ricordando la sua identità culturale legata al club e al suo amore per il calcio. Il Papa ha sempre visto nel calcio uno strumento potente per creare legami di amicizia e promuovere la pace.





LA PASSIONE PER GLI ALTRI SPORT

Oltre al calcio, Papa Francesco ha sempre amato anche altri sport. Da giovane, infatti, ha praticato il basket, sport che suo padre aveva seguito con passione. Il legame con il basket è rimasto forte anche in seguito: come Papa, ha ricevuto in Vaticano giocatori di fama mondiale come gli Harlem Globetrotters e alcuni esponenti della NBA, tra cui Marco Belinelli. La sua visione dello sport, però, non si è limitata solo al calcio o al basket. Bergoglio ha sempre sostenuto ogni disciplina che promuovesse valori di inclusività, solidarietà e rispetto. Nel corso del suo pontificato, ha organizzato iniziative come la Clericus Cup, il campionato di calcio dei sacerdoti e seminaristi, e ha anche promosso la creazione di Athletica Vaticana, una squadra che rappresenta lo Stato della Città del Vaticano in diverse discipline sportive, come atletica leggera, ciclismo e taekwondo. Il sogno di Papa Francesco è che Athletica Vaticana possa un giorno partecipare alle Olimpiadi, rappresentando lo Stato più piccolo del mondo.