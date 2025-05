Internazionali BNL d'Italia, ecco come è andata la gioranata di oggi tra vittorie, sconfitte ed eliminazioni

Il cammino delle giocatrici italiane si è rivelato piuttosto complicato fino a questo momento agli Internazionali BNL d'Italia, con poche soddisfazioni nel tabellone femminile. Sara Errani ha dovuto cedere alla forza e all’esperienza di Naomi Osaka, ex regina del tennis mondiale. La giapponese ha dominato l’incontro chiudendolo in due set con un netto 6-2, 6-3, eliminando così la veterana azzurra già al debutto. Sorride invece Elisabetta Cocciaretto, protagonista di una vittoria importante contro l’armena Elina Avanesyan. Dopo un match combattuto durato tre set, l’italiana ha avuto la meglio con il punteggio di 6-2, 4-6, 6-1. Per lei, al prossimo turno ci sarà una sfida decisamente impegnativa contro la numero 2 del mondo, la polacca Iga Swiatek. Niente da fare, invece, per Federica Urgesi che ha trovato sulla sua strada una convincente Bianca Andreescu. La canadese si è imposta con un 6-1, 6-3 in poco più di un’ora, confermando la sua solidità. Andreescu, al prossimo turno, se la vedrà con Donna Vekic. Anche Lucrezia Stefanini saluta Roma anzitempo: la russa Veronika Kudermetova ha avuto la meglio con un doppio 7-5, 6-2, confermandosi avversaria troppo ostica per l’azzurra.

TABELLONE MASCHILE

Nel tabellone maschile, Lorenzo Sonego ha vissuto una giornata da dimenticare. Il torinese è stato battuto dall’argentino Roman Andres Burruchaga con un netto 6-2, 6-3, in una partita dove non è mai riuscito a trovare il ritmo giusto. L'azzurro è apparso in evidente difficoltà sotto i colpi dell'argentino, senza riuscire mai a metterlo in difficoltà e chiude questa esperienza nel singolare con qualche rimpianto. A fine match, Sonego ha parlato apertamente delle difficoltà fisiche e mentali affrontate in campo, ammettendo di non essere riuscito a gestire la pressione. Nonostante la delusione, ha sottolineato l’importanza di queste esperienze per crescere e ha già rivolto lo sguardo al torneo di doppio, che disputerà sempre a Roma. Buone notizie arrivano infine da Francesco Passaro, che conquista il secondo turno dopo un match altalenante contro Chun-Hsin Tseng. Il giovane azzurro si è imposto con i parziali di 6-0, 2-6, 6-3, dimostrando grande determinazione e lucidità nei momenti chiave. Ora lo attende una sfida di alto livello contro Grigor Dimitrov, attuale numero 16 del ranking mondiale.