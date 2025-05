Internazionali BNL d'Italia, è il giorno di jannik Sinner, oggi il debutto sulla terra rossa di Roma dopo la squalifica

TABELLONE MASCHILE

Tutto pronto per un sabato di grande tennis al Foro Italico, dove gli occhi del pubblico saranno puntati sull’attesissimo debutto di Jannik Sinner. Il numero uno del mondo scenderà in campo alle 19 sul Centrale per il suo primo match agli Internazionali BNL d’Italia 2025. Si tratta anche del suo primo torneo dalla vittoria all’Australian Open, arrivata a gennaio, poi il caso clostebol che lo ha tenuto fermo per 3 mesi. Ad attenderlo c’è l’argentino Mariano Navone, numero 99 del ranking ATP, che nel primo turno ha avuto la meglio su Federico Cinà. I due non si sono mai affrontati in precedenza, rendendo il confronto un’incognita tecnica ma anche un test importante per valutare le condizioni dell’azzurro, molto atteso dal pubblico romano. Ad aprire il programma della giornata sarà invece Matteo Berrettini. Il tennista romano, numero 30 ATP, torna a giocare sulla terra rossa del Foro Italico dopo quattro anni di assenza. Il suo esordio è fissato per le 11 sempre sul Centrale, contro il britannico Jacob Fearnley, attualmente 57 del mondo e capace di eliminare Fabio Fognini nel turno precedente. Anche in questo caso si tratta di un primo confronto assoluto tra i due. Sul campo della Grand Stand Arena, la giornata offrirà altre due importanti sfide con protagonisti italiani. Matteo Gigante, numero 164 del mondo, affronterà il giovane ceco Jakub Mensik, attualmente 21 ATP e già vincitore del Masters 1000 di Miami in questa stagione. Il romano ha superato brillantemente il primo turno contro Rinderknech e, grazie a una wild card, può giocarsi una grande occasione davanti al pubblico di casa. Nessun precedente anche tra questi due atleti. In serata toccherà a Luca Nardi. Il pesarese, salito alla ribalta grazie a una solida vittoria su Flavio Cobolli, affronterà Alex De Minaur, numero 8 del mondo e settima testa di serie. Nardi cercherà l’impresa contro l’australiano, con cui non ha mai incrociato la racchetta prima d’ora.