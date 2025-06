MotoGP, Marc Marquez vince anche il Gran Premio d'Olanda ed eguaglia Agostini per numero di vittorie

Pecco Bagnaia ha scattato come un fulmine al via del GP d’Olanda, prendendo immediatamente la testa della corsa davanti ai fratelli Marquez. Quartararo, partito dalla pole, ha perso subito terreno, ritrovandosi in quarta posizione già alla prima curva. Alle sue spalle, però, la situazione si è subito complicata: una caduta nelle retrovie ha coinvolto Ai Ogura e Miguel Oliveira. Quest’ultimo è riuscito a rientrare in pit lane per poi riprendere la gara, mentre per il giapponese è stato ritiro immediato. In testa, Bagnaia ha cercato di imporre il proprio ritmo, ma il gruppo dei primi cinque è rimasto compatto. Alex Marquez ha provato a infastidire il leader, ma è stato suo fratello Marc a passare all’azione, scavalcando Alex e portandosi in seconda posizione. Poco dopo, un’altra caduta: Lorenzo Savadori è finito a terra, per fortuna senza conseguenze fisiche.

Un'altra grande vittoria di Marc Marquez, a bordo della sua Ducati ufficiale, nel Gran Premio d'Olanda di MotoGP. Il Pilota spagnolo si prende il primo posto davanti a MArco Bezzecchi e il compagno di squadra Pecco Bagnaia, raggiungendo un altro grande pilota italiano come Giacomo Agostini per vittorie all-time in top class. Un grande risultato per Marc che può così allungare sugli inseguitori, portandosi a +68 sul fratello Alex (caduto e infortunatosi in gara) e +126 su Bagnaia.

BEZZECCHI SI ACCENDE E MARQUEZ SI PRENDE LA LEADERSHIP DELLA GARA

Nel frattempo Bezzecchi ha cominciato a carburare, firmando sorpassi decisi su Quartararo e Alex Marquez, issandosi fino al terzo posto. I primi cinque – Bagnaia, Marc Marquez, Bezzecchi, Acosta e Alex Marquez – si sono trovati racchiusi in mezzo secondo. La battaglia per la leadership è entrata nel vivo quando Marc Marquez ha superato Bagnaia, prendendo il comando. Ma il caos è esploso poco dopo: Alex Marquez, nel pieno di un duello con Acosta, è caduto rovinosamente. Nello stesso giro, anche il compagno di squadra Aldeguer è finito fuori: giornata da incubo per il team Gresini. Alex è stato portato al centro medico per un controllo alla mano, poi rivelatasi fratturata. Mentre Marc cercava di prendere margine, Bezzecchi ha cominciato a mettergli pressione, studiando ogni centimetro della pista per trovare uno spiraglio. Bagnaia, in calo nella fase centrale, ha perso terreno, venendo superato anche da Acosta. Ma il torinese ha reagito, riprendendosi la terza posizione con una serie di giri velocissimi, uno dopo l’altro, portando il cronometro sotto l’1:32.3.

GLI ULTIMI GIRI E LA VITTORIA DI MARC MARQUEZ

Negli ultimi giri, Marc Marquez ha gestito il margine su Bezzecchi, che nonostante i ripetuti tentativi non è mai riuscito ad affondare il colpo decisivo. Bagnaia ha mantenuto il terzo posto, staccando Acosta di oltre due secondi. Quinta piazza per un concreto Vinales, seguito da Di Giannantonio e Morbidelli. Marc Marquez ha così completato un weekend perfetto ad Assen, aggiungendo anche la gara lunga alla Sprint già vinta il sabato. Bezzecchi ha confermato l’ottimo stato di forma con un altro podio importante, mentre Bagnaia, pur senza riuscire a lottare fino alla fine per la vittoria, ha portato a casa un risultato solido. In chiusura, notizie amare per Alex Marquez: la caduta gli è costata una frattura alla mano destra, e la sua presenza nelle prossime gare è ora in forte dubbio.