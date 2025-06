Golf, Open d'Italia: Doppietta francese all'Argentario Golf Club. Vince Saddier, secondo Couvra

Il francese Adrien Saddier ha vinto con 266 colpi l’82° Open d’Italia, che si è disputato sull’impegnativo percorso toscano dell’Argentario Golf Club. In un tesissimo duello finale ha superato, davanti a più di 3 mila spettatori, il connazionale 22enne Martin Couvra, secondo con 268 colpi. Saddier, 33 anni, è al primo successo – in 200 gare giocate - sul circuito europeo, un traguardo incredibile per lui che sul campo si è anche commosso, senza riuscire a trattenere le lacrime. Al vincitore è andato un assegno di 510.000 dollari su un montepremi di 3.000.000. E non è tutto, perché i primi due classificati hanno ottenuto un posto nel field del prossimo The Open (17-20 luglio a Portrush, in Irlanda del Nord), il Major più antico al mondo, ma Couvra ha ricevuto anche il premio Memorial Franco Chimenti, riservato al miglior giovane classificato (nato dal 1° gennaio 2000 in poi) ricevendo un premio di 25.000 euro. Ottime anche le prestazioni dei due azzurri Jacopo Vecchi Fossa e Francesco Laporta, entrambi decimi con 273 colpi.

Ad assistere all’ultimo round, con il Presidente della FIG Cristiano Cerchiai, c'erano anche Luciano Buonfiglio, Presidente del CONI, Giovanni Malagò, membro CIO e Presidente della Fondazione Milano Cortina 2026, Eugenio Giani, Presidente della Regione Toscana, e Flavio Siniscalchi, Capo del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.





SADDIER: "FELICE ED EMOZIONATO"

“La vita è ancora più bella adesso”. Le prime parole, in italiano, di Saddier dopo l’impresa firmata all’Argentario. “È fantastico festeggiare questa vittoria. Ho lavorato tanto per questo momento, sono semplicemente felice ed emozionato. Devo ringraziare innanzitutto mio padre, è stato lui a decidere di farmi giocare a golf quando avevo solamente tre anni. E poi mia madre, che mi ha lasciato la libertà di scegliere questo sport. E, ovviamente, mia moglie e tutto il mio staff. Sono ovviamente felice di partecipare, per la prima volta, a un Major. Giocherò il The Open, ancora non posso crederci”.