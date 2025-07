Giro d’Italia Women 2025, fuga vincente per Lippert, Reusser difende la maglia rosa Photo Credit: @lapresse

LA GARA

Una volata a due, tra Liane Lippert e Pauliena Rooijakkers: è l’ex campionessa nazionale tedesca ad avere la meglio, conquistando la sesta tappa sul traguardo di Orciano di Pesaro. Lippert aveva vinto la sesta tappa anche nella scorsa edizione del Giro d’Italia Women. Completa il podio l’altra olandese, Shirin van Anrooij. Poi il resto del gruppo, nel finale di una frazione impegnativa, con i saliscendi dei muri marchigiani, salite piccole, brevi ma intense, che spesso fanno la differenza. Guardando alla classifica generale, è da segnalare l’attacco, arrivato a 9 chilometri dall’arrivo, nel tratto più duro, l’ultimo vero strappo di giornata, da parte di Elisa Longo Borghini. Ma la risposta della maglia rosa, Marlen Reusser è stata puntuale, e le due sono tornate nel gruppo. Tutto invariato tra loro: Reusser resta leader della corsa, con l’atleta piemontese a 16 secondi di distacco. Domani la tappa regina di questa edizione, 150km con arrivo in cima al Monte Nerone, che potrebbe diventare decisivo.





LA CORNICE

Sulla riviera romagnola, con un cielo limpidissimo, una brezza fresca, e un mare tranquillo, la partenza del giro Women aveva una luce particolare. Bellaria Igea Marina, nella provincia di Rimini, ha ospitato l’inizio della sesta frazione della corsa Rosa. Si tratta di un comune che ha posto grande attenzione alla vivibilità dei suoi cittadini. Infatti sono molte le aree esclusivamente pedonali e piene di verde, aiuole e alberi sotto la cui ombra è piacevole intrattenersi. Un tratto del lungomare è stato dedicato a una ospite illustre, che ha frequentato Bellaria nella fase iniziale della sua vita e che il piccolo centro ha voluto omaggiare. È Raffaella Maria Roberta Pelloni, detta Lella, in arte Raffaella Carrà. Il tratto che corre al fianco della spiaggia dorata è anch’ esso esclusivamente pedonale con una pista ciclabile e tanti punti di verde pubblico. La nonna della presentatrice/soubrette/ballerina, Andreina, aveva una gelateria a Bellario e il papà gestiva alcune attività commerciali. Ha trascorso alcuni anni nel piccolo centro, dove ha studiato e, peraltro, ha conosciuto l’amico Gianni Morandi. Sotto lo stesso cielo terso e azzurrissimo le cicliste hanno tagliato il traguardo a Terre Roveresche, Orciano Pesarese. Siamo nell’entroterra fanese, sulle colline marchigiane. Orciano fu voluta dalla famiglia Malatesta e fu fondata nel XIV secolo. La nobile famiglia fece costruire questo borgo/castello su un’altura che dominava il paesaggio circostante. Dal terrazzamento della piazza centrale si gode di un panorama straordinario, una distesa di campi che alternano il giallo intenso delle coltivazioni a grano con il verde dei campi di girasole. Dalla torre civica dell’orologio del piccolo centro, nelle giornate limpide come quella della corsa, si scorge in lontananza il mare Adriatico.

*Ha collaborato Ludovica Marafini*