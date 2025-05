Internazionali BNL d'Italia, buona la prima per Jasmine Paolini, ecco tutti gli altri risultati della giornata

TABELLONE MASCHILE

Agli Internazionali d’Italia, sui campi in terra rossa del Foro Italico, si è conclusa prematuramente l’avventura di Matteo Arnaldi. Il ligure, attualmente 37° nella classifica mondiale, non è riuscito a superare il primo turno, cedendo con il punteggio di 6-4, 6-3 allo spagnolo Roberto Bautista Agut. Quest’ultimo affronterà al prossimo turno l’americano Tommy Paul, testa di serie numero 11. Stessa sorte per Federico Cinà, giovane azzurro alle prime esperienze nel circuito maggiore. Cinà è stato sconfitto in due set con un doppio 6-3 dall’argentino Mariano Navone, numero 99 del ranking ATP. Con questa vittoria, Navone si guadagna un prestigioso secondo turno contro Jannik Sinner, che farà così il suo attesissimo ritorno in campo davanti al pubblico di casa. Intervistato a fine partita, l’argentino ha espresso emozione per l’imminente sfida: "Sarà un grande onore affrontare il numero uno al mondo. Sinner è straordinario, ma proverò a giocare il mio miglior tennis per metterlo in difficoltà. Sarà una partita speciale per tutti". In chiave italiana, ottimo esordio invece per Luca Nardi. Il 21enne di Pesaro, presente grazie a una wild card, ha firmato l’impresa contro il connazionale Flavio Cobolli. Il match si è concluso con un convincente 6-3, 6-4 in favore di Nardi, che ha dimostrato solidità e personalità. Ad attenderlo ora al secondo turno c’è una sfida di ben altro spessore: Alex De Minaur, numero 8 del mondo e settima testa di serie. In una delle partite più equilibrate della giornata, Matteo Gigante è riuscito a prevalere sul francese Arthur Rinderknech al termine di due set risolti entrambi al tie-break: 7-6(4), 7-6(4). Dopo oltre due ore di gioco, il romano si è assicurato il passaggio ai sedicesimi, dove sfiderà il ceco Jakub Menšík.