Wimbledon, Sinner spiega il cambio nello staff: "cerco persone di cui mi fido"

Yannik sinner è arrivato a Wimbledon, ed ha tenuto una conferenza stampa nella quale ha voluto spiegare le sue ultime decisioni. Il torneo londinese per il numero uno del ranking Atp inizierà infatti con una novità nello staff dopo l'interruzione della collaborazione con Panichi e Badio, rispettivamente preparatore atletico e fisioterapista, che ha stupito. "Era una separazione decisa dopo il torneo di Halle, non è successo niente di eclatante e nello sport queste cose capitano. Abbiamo fatto un grande lavoro insieme, ma a volte bisogna prendere strade differenti e sono curioso di vedere queste due settimane a Londra. Al momento non ho pensato a sostituti, capisco il timing strano ma avendo lavorato molto prima non condizionerà il mio torneo questa scelta" ha subito spiegato Sinner in conferenza stampa. Wimbledon arriva per Sinner dopo un difficile torneo di Halle: "Non avevo avuto tempo per riposare ed è successo quel che è successo, anche se il livello era comunque alto come lo sarà qui. Sono fiero di essere qui da numero del mondo e mentalmente mi sento in condizione ottimale e pronto a giocare". Sulla composizione del proprio staff, Sinner ha deciso di rimandare ogni decisione dopo la fine del torneo: "In questo momento non cerco nulla, qui a Londra devo pensare ad altro. In chi lavora con me cerco rapporti di fiducia sia con me che con il resto del team. Ora però non ci voglio pensare, siamo alla vigilia di un torneo importante".