Tennis, Carlos Alcaraz vince il Masters 1000 di Montecarlo, nulla da fare per Lorenzo Musetti

CARLOS ALCARAZ BATTE LORENZO MUSETTI AL MASTERS 1000 DI MONTECARLO

Carlos Alcaraz ha conquistato il titolo del Masters 1000 di Montecarlo, battendo in finale Lorenzo Musetti con il punteggio di 3-6, 6-1, 6-0. La sfida è stata caratterizzata da continui cambi di ritmo e da un evidente calo fisico dell’azzurro nell’ultima parte del match. Musetti era partito alla grande: nel primo set ha mostrato un tennis brillante, riuscendo a strappare il servizio allo spagnolo nel quarto gioco e gestendo poi il vantaggio con sicurezza fino al 6-3. Sembrava l’inizio di un’impresa storica. Nel secondo parziale, però, Alcaraz ha alzato il livello in modo netto, iniziando a comandare gli scambi e costringendo Musetti sulla difensiva. Con colpi profondi e accelerazioni improvvise, il numero 3 del mondo ha piazzato un parziale devastante di 6-1, riaprendo completamente l’incontro. Il terzo set ha visto Musetti accusare un problema muscolare che ha compromesso la sua prestazione: visibilmente limitato nei movimenti, l’azzurro non è riuscito a reagire e ha ceduto senza riuscire a conquistare nemmeno un game, con il match che si è chiuso 6-0 per lo spagnolo. Alcaraz, con questa vittoria, firma il 18º trofeo in carriera e il primo trionfo nel Principato. Si tratta anche della sua 17ª vittoria nelle ultime 18 partite disputate su terra battuta, numeri che lo proiettano in cima alla classifica stagionale per vittorie nel 2025.