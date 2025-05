Internazionali BNL d'Italia, ufficiali i tabelloni del torneo maschile e di quello femminile, ecco gli accoppiamenti completi

SABATO 9 MAGGIO L'ESORDIO DI SINNER A ROMA

Sabato 9 maggio è la data fissata per l'esordio di Jannik Sinner agli Internazionali d'Italia. Secondo il calendario pubblicato dall'ATP, la parte alta del tabellone, dove si trova il numero 1 del mondo, giocherà proprio quel giorno. Tuttavia, l'orario esatto della sua partita non è ancora stato definito, in quanto non è stato stilato l'ordine di gioco. Si prevede comunque una sfida serale sul Centrale, vista l'importanza dell'incontro.





IL TABELLONE MASCHILE

Il sorteggio, che si è tenuto alla Fontana di Trevi, ha disposto per Sinner un primo turno contro il vincente tra Federico Cinà, giovane talento di 18 anni con una wild card, e Mariano Navone, argentino attualmente al 99° posto ATP, ma che aveva raggiunto il 29° lo scorso anno. Se il cammino del tennista altoatesino dovesse proseguire, un possibile quarto di finale lo vedrebbe affrontare il norvegese Casper Ruud, numero 6 del ranking ATP, oppure Matteo Berrettini, qualora il romano riuscisse a superare l’esordio contro l’americano Korda. L'eventuale semifinale potrebbe vedere Sinner sfidare il tedesco Fritz o l'australiano De Minaur, mentre in finale potrebbe trovarsi a fronteggiare uno dei principali favoriti del torneo: Zverev o Alcaraz, entrambi dall'altra parte del tabellone. L'aspirazione dell'Italia è quella di vedere Sinner arrivare fino al 18 maggio, data della finale, con la speranza che possa riportare un altro grande trionfo per il tennis azzurro. Ma non sarà l’unico italiano a puntare al titolo. Lorenzo Musetti, entrato ufficialmente nella top ten ATP per la prima volta in carriera, giocherà il suo primo match al secondo turno, grazie al bye ottenuto come testa di serie. Musetti affronterà il vincente tra il serbo Medjedovic e un qualificato, con la possibilità di un quarto di finale contro Zverev, uno degli avversari più temibili.