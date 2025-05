Giro d’Italia, il britannico Tarling vince la cronometro di Tirana, Roglic in maglia rosa guadagna sui rivali

FINALE AL FOTOFINISH

Solo un piccolo, impercettibile, ma decisivo secondo. Un battito di ciglia, che però è bastato a Joshua Tarling per imporsi nella cronometro nel centro di Tirana, procedendo di un soffio Primoz Roglič: lo sloveno, uno dei pretendenti per la vittoria finale, può comunque essere soddisfatto per aver conquistato la maglia rosa e per guadagnato terreno su diversi rivali: 17 secondi su Ayuso, 26 su Tiberi, 38 su Carapaz, 49 su Bernal. La nuova classifica generale vede dunque Roglic al comando con un solo secondo di vantaggio su Pedersen, leader per un solo giorno.





AFFINI MIGLIORE ITALIANO

L’Italia guardava con fiducia a Edoardo Affini, specialista nelle prove contro il tempo. Ma forse il tracciato di Tirana, 13 chilometri e 700 metri, era troppo breve per lui. Il mantovano è rimasto per un po’ in testa alla classifica provvisoria, poi però è stato superato prima dall’australiano Vine, poi dal britannico Darling, altro specialista nelle crono e anche da Roglic. Al termine della giornata Affini si è dovuto accontentare del quarto posto.





SI VA A VALONA

La terza tappa in territorio albanese si presenta come particolarmente interessante: partenza e arrivo nella città di Valona, il percorso sarà interessante dal punto di vista paesaggistico (alternanza di costa, mare, salite, montagna), ma soprattutto dal punto di vista tecnico. i 160 km del tracciato presentano poca pianura, diversi saliscendi e soprattutto la salita a Qafa Llogarase, posta a 40 km dall’arrivo. Velocisti tagliati fuori, ottima occasione per attaccanti di giornata alla ricerca di una vittoria di tappa, ma anche per gli uomini di classifica per provare ad allungare sui rivali. Dopo questa terza frazione albanese, la carovana si sposterà in Italia e si ripartirà martedì dalla Puglia.