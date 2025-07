A Roma esplode un distributore al Prenestino, 21 feriti, danni nelle abitazioni limitrofe

UN BOATO IMPRESSIONANTE

L’esplosione è stata talmente forte che si è sentita in gran parte della capitale, anche in quartieri distanti. L’incidente è avvenuto poco dopo le otto del mattino presso un distributore in via dei Gordiani, al Prenestino. L’incidente è avvenuto pochi minuti dopo le 8 del mattino, durante la fase di scarico del GPL; lo scoppio sarebbe stato provocato dal distacco di una pompa di una cisterna che alimentava l’impianto di distribuzione. Poco prima un camion aveva urtato una conduttura. Tra i feriti ci sono anche poliziotti e vigili del fuoco che erano intervenuti per il primo incidente e che sono stati investiti dalla deflagrazione.

NESSUNO IN PERICOLO DI VITA

Il bilancio è di 21 feriti portati in ospedale. Nessuno di loro è in pericolo di vita. Quasi tutti presentano ustioni. Tra i feriti ci sono coloro che erano intervenuti per il primo incidente, ma anche passanti e il gestore del distributore. Un uomo, che stava transitando in auto, è stato salvato, trascinato fuori dalla macchina che aveva preso fuoco. L’esplosione ha scosso e danneggiato un intero quartiere. Nelle abitazioni limitrofe vetri rotti, intonaci scheggiati, tapparelle e infissi divelti, quadri caduti dalle pareti. Danneggiate diverse auto che erano parcheggiate nei pressi del distributore esploso. La tettoia della struttura è stata catapultata a 300 metri di distanza. La Procura di Roma ha aperto una inchiesta sull’accaduto.

POTEVA ESSERE UNA STRAGE

Di fronte al distributore esploso c’è un centro sportivo con piscine e campi da tennis; è completamente distrutto, per fortuna stamattina alle 8 ancora non c’era nessuno. La zona è ovviamente chiusa al traffico, come è chiusa la stazione Teano della metropolitana C. Per precauzione è stato evacuato un centro estivo per bambini che si trova nei paraggi. Le operazioni di spegnimento dell’incendio sono rese complicate dalla presenza di diverse bombole di gas, a rischio esplosione. Una alta colonna di fumo nero da ore si alza sul quartiere, sono state avviatre indagini ambientali sulla qualità dell’aria.

IL SINDACO SUL POSTO

Sul posto si è recato il sindaco di Roma Roberto Gualtieri: “Ringrazio chi si è recato subito sul posto, realizzando uno sgombro immediato, grazie a questo lavoro straordinario tutte le persone sono state evacuate, ci sono stati dei feriti, ma sono state evitate conseguenze ancora più gravi". La premier Giorgia Meloni ha fatto sapere che sta seguendo con attenzione gli sviluppi di quanto è accaduto. Anche il Papa ha voluto inviare un suo messaggio: “Prego per le persone coinvolte nell'esplosione di un distributore di benzina, avvenuta questa mattina nel quartiere Prenestino Labicano nel cuore della mia Diocesi. Continuo a seguire con apprensione gli sviluppi di questo tragico incidente”.