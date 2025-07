Calcio in lutto, Diogo Jota morto in un incidente stradale, il giocatore del Liverpool aveva 28 anni

INCIDENTE MORTALE

Il mondo del calcio è sotto choc. Diogo Jota era un brillante giocatore del Liverpool e della nazionale portoghese. Aveva 28 anni. E’ morto in un incidente stradale avvenuto in Spagna, deceduto anche il fratello di 26 anni, che era con lui in macchina. Il dramma è avvenuto nella notte, su una statale nella regione di Sanabria, non lontano dal confine con il Portogallo. Per motivi da chiarire, l’auto è uscita di strada, si è capottata e ha preso fuoco. Per i due occupanti non ci sono state speranze.

DRAMMA NEL DRAMMA

Diogo Jota soltanto dieci giorni fa aveva sposato la sua storica fidanzata, Rute Cardoso. La coppia ha tre figli, due maschi (di quattro e due anni) e una bimba nata pochi mesi fa. La carriera da calciatore era partita dal Porto, poi Atletico Madrid, Wolverhampton e Liverpool: con i Reds aveva appena conquistato la Premier. L’ultima partita l’ha giocata con la maglia del Portogallo, la finale di Nations league vinta ai rigori contro la Spagna.