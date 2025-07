Giro d’Italia Women 2025, la prima maglia rosa va alla svizzera Marlen Reusser

LA GARA

È la svizzera Marlen Reusser a conquistare la prima tappa, la cronometro di Bergamo, e la prima maglia rosa di questa edizione del Giro d’Italia Women. Trentatrè anni, è una stagione d’oro la sua, vincitrice del Tour de Suisse. L’elvetica di Movistar era una delle favorite di giornata. Secondo posto, staccata di 12 secondi, la campionessa del mondo, la belga Lotte Kopecky. A completare il podio, in terza posizione, la vincitrice di questa competizione nel 2024, Elisa Longo Borghini, che firma comunque un buon risultato. Ma gli occhi sono già puntati sulla tappa di domani, 92 chilometri da Clusone ad Aprica, dove le 153 atlete affronteranno il primo grande dislivello.

LA CORNICE

Grande protagonista della prima tappa del Giro d’Italia Women è stata la città di Bergamo. La partenza della corsa è stata ospitata nello spazio centrale del modernissimo quartiere ChorusLife, a nord est del centro città. Uno spazio all’avanguardia, inaugurato nel 2024, che si propone di essere una città nella città. Completamente autonoma, con attività commerciali di ogni tipo, dai supermercati ai negozi di abbigliamento poi bar e ristoranti. Un ampio spiazzo centrale, che ha appunto ospitato la rampa di partenza della gara a cronometro, e persino un’arena con una capienza di oltre 6 mila posti. La gara si è conclusa lungo il ‘Sentierone’, la passeggiata di Bergamo bassa, tra negozi e dehors. Un tempo stazione di parcheggio delle carrozze trainate da cavalli dei nobili, oggi Viale dello shopping della città. Sulla linea del traguardo vegliava il cuore antico di Bergamo: la parte alta, avvolta e protetta dalle Mura Veneziane risalenti al 1588. Un anello da cui è possibile godere di un suggestivo panorama sulla parte bassa e sugli Appennini che la circondano. Nel 2017 sono diventate patrimonio dell’umanità dell’UNESCO. Oltre le Mura è visibile la torre civica, che con i suoi oltre 70 metri di altezza, si staglia all’orizzonte. I bergamaschi la chiamano il “Campanone” e rappresenta l’anello di congiunzione con il lato storico della città. Secondo una tradizione millenaria le campane laiche della torre ogni sera, alle 22 in punto suonano 100 rintocchi. Sono il richiamo ai cittadini e ai viandanti che avvertono che le quattro porte di accesso al centro abitato stanno per chiudersi e nei 100 secondi di battiti dovranno affrettarsi ad entrare o uscire dal borgo. E come le porte che custodiscono la parte più antica di Bergamo, si è chiusa la prima tappa della corsa rosa femminile. RTL 102.5 è la radio ufficiale del Giro d’Italia Women 2025, che seguirà tappa per tappa con collegamenti nei programmi e nei notiziari, ma anche sui propri profili social.

Ha collaborato Valentina Iannicelli