Europa rovente, in Spagna cento morti per il caldo, oggi in Italia bollino rosso in 18 città Photo Credit: agenziafotogramma.it

MORTI DI CALDO

Dalla Spagna arriva un dato choc: da sabato scorso 102 persone sono morte a causa dell’ondata di calore. Il dato va interpretato: in alcuni casi il decesso di persone già malate sarebbe comunque avvenuto. Ma le alte temperature giocano un ruolo determinante, anche perché il sistema di monitoraggio della mortalità quotidiana ha registrato una impennata. Anche in Italia si sono registrate morti legate al gran caldo, ieri sono state quattro, due persone sono decedute in spiaggia in Sardegna. In Francia una bambina di 10 anni, cardiopatica, è morta mentre era in visita alla Reggia di Versailles.

BOLLINO ROSSO DA NORD A SUD

Oggi in Italia 18 città avranno il bollino rosso per le alte temperature, si tratta di: Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Palermo, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Verona e Viterbo; domani saranno 20. Ma attenzione perché al Nord c’è l’allerta nubifragi, ormai si passa da un estremo all’altro. In generale a partire da domenica si dovrebbe registrare un abbassamento delle temperature, più marcato al nord e di pochi gradi al centro sud.

LAVORI PERICOLOSI

I cambiamenti climatici portano a una modifica delle abitudini e delle regole: un protocollo siglato ieri vieta il lavoro all’aperto nelle ore più calde della giornata, anche se poi non sarà semplice verificare che tutti lo rispettino. I rider protestano per essere stati esclusi dal provvedimento, che riguarda soprattutto i settori dell’edilizia e dell’agricoltura. I muratori chiedono di poter iniziare a lavorare alla sei del mattino, per sfruttare le ore un po’ più fresche. In generale, se si va avanti così, tutti dovranno cambiare le loro abitudini e i loro orari.

CRETA BRUCIA

La Grecia come ogni estate è intanto alle prese con l’emergenza incendi: maxi rogo sull’isola di Creta, almeno 1500 persone evacuate da case e alberghi, in fuga turisti e residenti, Vigili del Fuoco in lotta contro le fiamme alimentate dal caldo e dal forte vento. Incendi si registrano anche in Italia, bruciano anche le campagne intorno a Roma. Altro che Nerone.