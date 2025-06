Milano, a Citylife collassa l'enorme insegna di Generali sulla Torre Hadid, zona evacuata

SIMBOLO DI MODERNITA'

Citylife è il quartiere moderno e futuristico di Milano, sorto laddove c’era la vecchia fiera. Le sue torri sono visibili a molti chilometri di distanza e da qualche anno fanno parte dello skyline della città. In cima alla Torre Hadid ci sono quattro enormi insegne delle Assicurazioni Generali, una per lato. Una di queste ha ceduto e si è pericolosamente inclinata.

MESSA IN SICUREZZA

La prima segnalazione è arrivata alle 6.37, subito sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno transennato la zona. Non ci sono stati feriti, ma la struttura è pericolante. L’insegna è alta 15 metri e larga almeno 50, se precipitasse al suolo potrebbe avere conseguenze molto gravi. Per questo motivo la piazza sotto la torre è stata evacuata, è stata anche chiusa la fermata Tre Torri sulla linea 5 della Metropolitana.

GRATTACIELI E UFFICI

La Torre Hadid è alta 192 metri, ha 44 piani, nei vari uffici lavorano circa 2000 persone che questa mattina per precauzione non sono state fatte entrare. E' uno dei simboli di Citylife, avvenieristico quartiere residenziale e commerciale di Milano, progettato dalle archistar Arata Isozaki, Daniel Libeskind e Zaha Hadid.

OPERAZIONE COMPLICATA

Centinaia di persone stanno seguendo, a debita distanza, le operazioni di Vigili del Fuoco e dei tecnici. Non si tratta di un intervento semplice, prima di tutto bisogna evitare che l'enorme insegna rossa precipiti. Poi va trovato il modo di rimetterla a posto. ovviamente in sicurezza. Possibile che si debba intervenire con alcuni elicotteri, come quando il gigantesco cartello venne installato qualche anno fa.