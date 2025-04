Funerali di Papa Francesco, ecco tutte le delegazioni presenti a Roma per l'ultimo saluto

160 DELEGAZIONI DA TUTTO IL MONDO

A Roma, la Basilica di San Pietro è oggi il centro di un commosso pellegrinaggio internazionale per l'ultimo saluto a Papa Francesco. Delegazioni da tutto il mondo sono giunte in Vaticano per partecipare alle esequie, in un clima di grande raccoglimento. Il presidente francese Emmanuel Macron, accompagnato dalla moglie Brigitte, ha reso omaggio alla salma del Pontefice all'interno della Basilica. Macron, ricordando la visita di Francesco a Marsiglia nel 2023, ha voluto sottolineare su X il segno profondo che quell'incontro aveva lasciato nella sua nazione. Poco dopo, anche il re di Spagna Felipe VI e la regina Letizia si sono inginocchiati davanti alla bara, seguiti da altri membri delle case reali europee, come il principe William del Regno Unito, il re Carl Gustaf di Svezia con la regina Silvia e il principe ereditario di Norvegia Haakon con la moglie Mette-Marit.





IL PRESIDENTE TRUMP E NON SOLO

Dagli Stati Uniti sono arrivate due delegazioni di alto profilo. Il presidente Donald Trump e la first lady Melania, dopo aver lasciato Villa Taverna con un corteo blindato, sono entrati in San Pietro per una preghiera silenziosa accanto al feretro. Poco dopo, anche l'ex presidente Joe Biden, insieme alla moglie Jill, ha preso posto accanto alla delegazione americana. Tra i momenti più significativi della giornata, l'applauso spontaneo che ha accolto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky mentre attraversava Piazza San Pietro, dopo aver omaggiato il Pontefice. Zelensky ha anche avuto un breve incontro con Trump, segno di un momento di unità in un contesto particolarmente solenne. Sul sagrato, inoltre, si è assistito a una calorosa stretta di mano tra Donald Trump e Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea.