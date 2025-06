All'asta, ieri a Parigi, oggetti appartenuti a Napoleone Bonaparte. Scopriamo insieme quanto è stato il ricavato

A Parigi, nella lussuosa sede di Sotheby's, ieri, si è svolta un'asta di oggetti appartenuti all'imperatore francese Napoleone Bonaparte, che ha incassato 8,7 milioni di euro , con quella che la casa d'aste, come riporta l'agenzia Adnkronos, ha definito " una delle più significative raccolte di materiale napoleonico mai apparse sul mercato ". La cifra finale ha superato, decisamente, quella che era stata quella preventivata prima dell'inizio e cioè 6 milioni di euro, con il 92% dei 112 lotti aggiudicati e quasi metà degli oggetti venduti oltre la valutazione massima stabilita. La collezione proveniva dalla residenza parigina del noto antiquario Pierre-Jean Chalençon, uno dei collezionisti più noti al mondo di memorabilia napoleonici . Per ripagare un suo debito da 10 milioni di euro, contratto con una banca privata svizzera, Chalençon è stato costretto a far vendere alcuni dei pezzi pregiati che possedeva. La varietà degli oggetti offerti ha attirato istituzioni culturali e collezionisti privati da tutto il mondo : dal trono dorato in legno, in stile Impero, battuto a 406.400 euro, fino ad alcuni indumenti personali dell'imperatore, una camicia, mutande, cravatte e calze usurate, venduti per 133.350 euro.





All'asta oggetti di grande valore