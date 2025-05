Internazionali BNL d'Italia, Jannik Sinner regala spettacolo in allenamento, in attesa di conoscere chi sfiderà al secondo turno

CRESCE LA SINNER MANIA AL FORO ITALICO

Il ritorno di Jannik Sinner agli Internazionali BNL d’Italia è ormai imminente e, sebbene il pubblico stia aspettando con impazienza il suo debutto, il tennis mondiale si sta già preparando a riaccogliere una delle rivalità più attese: quella con Carlos Alcaraz. I due, però, potrebbero incontrarsi solo in finale, ma l'atmosfera che li circonda, seppur separati, è già carica di aspettative. Mentre Sinner si allena allo Stadio dei Marmi, il palcoscenico che prende il nome dal leggendario Pietro Mennea, con Lorenzo Sonego, a pochi passi da lui, l'astro nascente spagnolo Alcaraz è al campo 7, dove il suo sparring partner, Flavio Cobolli, lo sta preparando per la competizione. La SuperTennis Arena, però, è tutta per Jannik, con i tifosi che non vedono l'ora di rivederlo in azione.

IL RIENTRO IL 10 MAGGIO

Il ritorno di Sinner, previsto per sabato 10 maggio, è un evento che sta suscitando un grande fermento. Il sorteggio di oggi deciderà chi sarà il suo primo avversario: il giovane talento italiano Federico Cinà o l’argentino Mariano Navone. Ma non mancano le domande su come Sinner possa riprendersi dopo i tre mesi di stop forzato. Il suo allenatore, Simone Vagnozzi, non nasconde le difficoltà: "La pausa non è stata un vantaggio", afferma, spiegando che il lungo periodo senza partite non può certo essere considerato un'opportunità. "In cinque mesi, abbiamo giocato solo due tornei. Non è ideale, ma cerchiamo di tirar fuori il meglio dalla situazione". L'obiettivo di Sinner è chiaro e condiviso anche dal suo coach, giocare il maggior numero di partite possibile per riprendere il ritmo e arrivare al meglio a Parigi, il grande obiettivo della stagione. Nel frattempo, Jannik sta riacquistando fiducia anche con il pubblico e con il campo. In questi giorni, il Centrale e la SuperTennis Arena sono diventati i luoghi ideali per ritrovare la giusta sintonia, con un allenamento insieme a Sonego che gli sta facendo bene.