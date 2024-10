L'ultimo video su Snapchat Liam Payne, la chiamata alla Polizia e l'ultimo video sui social prima di morire

Una morta avvolta ancora nel mistero. Liam Payne, secondo quando raccontano i tg argentini, sarebbe caduto dal balcone della sua stanza d’hotel a Buenos Aires. L'evento tragico è accaduto intorno alle 17:00 (ora locale). I media locale fanno sapere che “non escludono nessuna pista, né il gesto intenzionale, né una causa accidentale”.

Poco prima della scomparsa, i fan fanno sapere che Liam ha continuato a pubblicare video e foto sui social. L'ex cantante dei One direction aveva 31 anni. Payne si trovava in vacanza a Baires con la sua ragazza Kate Cassidy ed è precipitato dal balcone nel cortile interno dell’albergo Casasur.

IL CANTANTE ERA AGITATO?

Il cantante, secondo una prima ricostruzione, è apparso agitato poco prima dell'evento tragico. Qualcuno dell’hotel in cui alloggiava, ai medi locali, ha detto che sarebbe stato “probabilmente sotto l’effetto di alcol o droghe”. Addirittura, sembra che Payne avrebbe buttato all'aria un computer nella hall dell’albergo e avrebbe preso a calci alcune sedie. Poi sarebbe stato bloccato e portato in stanza. Lì è accaduto quello che tutti abbiamo letto sui giornali.

La tv TMZ manda in onda l'audio della telefonata partita dall'hotel dove Liam soggiorna. “Salve, vi chiamo dall’hotel CasaSur. Abbiamo un ospite che è in preda a comportamenti dovuti agli effetti di droga e sta rompendo tutto nella stanza, quindi abbiamo bisogno che venga qualcuno adesso“, dice la voce di un uomo.

Le immagini postate su Snapchat dall'ex cantante degli One Direction sono diventate virali ed hanno fatto il giro della Rete. Sul suo account Snapchat, Liam scrive: "Bella giornata in Argentina". E mostra il momento della sua colazione, poi dice di essere pronto per una partita di polo. Molti fan oggi, dopo aver appreso la notizia notizia della morte, si sono radunati davanti alla porta dell'hotel.

LA BAND SI SCIOGLIE

Gli One direction conquistano il mondo. Ma nel 2015 il gruppo si spacca e Liam inizia una carriera da solista-In un'intervista, Payne parla di dipendenza da alcol e droghe, un problema che accomuna molti persone.