Chiara Ferragni in crisi con Tronchetti Provera? Tutto quello che c'è da sapere sull'ultima indiscrezione Photo Credit: agenzia fotogramma

Da mesi, Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera sono al centro del gossip. Ora, secondo rumors, potrebbero essersi lasciati. Infatti, i più attenti hanno notato che al Salone del Mobile di Milano c'era solo l’influencer- imprenditrice. Senza Tronchetti Provera.

L'INDISCREZIONE: COSA E' ACCADUTO?

Per davvero i due sono in crisi? Su Mowmag parla di possibile rottura con un messaggio che circolerebbe negli ambienti meneghini: si parlerebbe, senza troppi giri di parole, di un momento turbolento.

LA PRESUNTA LITE TRA I DUE

Al centro, quindi, ci sarebbe una lite tra Ferragni e Tronchetti Provera, ma si sa ben poco. Per adesso. L'unico indizio è legato al fatto che i due non si sono fatti vedere insieme al Salone del Mobile. Potrebbe trattarsi di una semplice coincidenza. Nulla di più. Per i "gossippari", però, si tratterebbe di un indizio- prova. Staremo a vedere.

LA NUOVA VITA DELLA FERRAGNI SENZA FEDEZ

Dalla proposta di matrimonio, plateale, all'Arena di Verona (tra l'altro in diretta in radiovisione su RTL 102.5) al matrimonio. Era il 6 maggio 2017 nella città degli innamorati.

La coppia che scoppia ad un certo punto e la notizia della separazione fa il giro della Rete. Fedez e Chiara Ferragni si lasciano, i giornali scrivono "fiumi di parole". Cercano e inseguono lo scoop. Ma i due gestiscono con eleganza l'addio. Nessuna intervista, nessun botta e risposta a distanza sui giornali.

