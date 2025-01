Chiara Ferragni rompe il silenzio con una lettera a Dagospia: "So che ti arrivano voci, lo dico a te per tutti..." Photo Credit: agenzia fotogramma

!Adesso parlo io", verrebbe da dire. Perché Chiara Ferragni decide di far chiarezza con una lettera a Dagospia. Da tempo, la sua storia con Giovanni Tronchetti Provera è al centro del gossip mediatico e lei, però, non ci sta. Addirittura quando iniziano a circolare i rumor su una presunta gravidanza decide di scrivere a Roberto D'Agostino. E dice:

"Caro Dago, so che ti arrivano voci. Lo dico a te per tutti: non sono incinta. Ciao, Chiara Ferragni"

IL 2024: DALL'ADDIO A FEDEZ AL PANDOROGATE

L'anno appena finito, il 2024, è stato abbastanza complesso per la Ferragni: il Pandoro-gate e la fine del matrimonio con Fedez. "Grazie per avermi resa chi sono oggi", aveva scritto la Ferragni per salutare l'anno.

La storia con Giovanni Tronchetti Provera è stata subito raccontata sui giornali: un'onda lunga, un'onda mediatica che l'ha fatta ritrovare su siti e giornali. La loro storia, a quanto pare, è iniziata in estate: precisamente a Ibiza, durante una vacanza.

UNA FAMIGLIA ALLARGATA

Chiara e Giovanni hanno rispettivamente due figli lei (Leone e Vittoria avuti dall’ex marito Fedez) e tre lui (nati dal matrimonio con Nicole Moellhausen da cui ha divorziato un anno fa dopo 7 d’amore). Intanto, Fedez torna sui social con una dedica. Secondo una parte della Rete sarebbe indirizzata alla Ferragni. Ma si tratta di un pettegolezzo, per adesso.

