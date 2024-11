L'ultimo post di Chiara Ferragni lascia tutti senza parole, ma chi è rivolto?

"E’ necessario lasciar andare certe persone”. Parola di Chiara Ferragni, ex moglie di Fedez, che torna sui social. Dopo un periodo di silenzio fa un bilancio dell'ultimo anno, che sta per concludersi: da una parte la fine del matrimonio con Fedez, dall'altra il clamore mediatico degli ultimi mesi. Secondo gli ultimi rumors, ci sarebbe un nuovo amore: Giovanni Tronchetti Provera.

Un anno in cui ho imparato che chi ti ama davvero rimane accanto a te, e che il benessere emotivo vale più di ogni successo professionale. Un anno in cui questa casa è diventata il rifugio della mia “nuova” famiglia, e dove ho capito che, a volte, è necessario lasciare andare certe persone per ricominciare a prendersi cura di se stessi e imparare a fare spazio all’amore vero