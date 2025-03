Giornata nazionale per la promozione della lettura: “Leggere aiuta a crescere”- il messaggio del ministro Valditara. Ecco i libri più letti in Italia Photo Credit: agenzia fotogramma

Oggi si celebra la Giornata Nazionale per la Promozione della Lettura, un’occasione per ricordare quanto sia importante leggere e quanto i libri siano fondamentali per la formazione dei giovani, ma non solo. Il Ministro dell’Istruzione, Valditara, sottolinea l’importanza della lettura, soprattutto in una società sempre più dominata dai social e dalla tecnologia digitale. "Leggere stimola l’immaginazione, sviluppa il pensiero critico e apre a nuove prospettive", afferma Valditara, aggiungendo: “Ecco perché nella scuola che vogliamo, i libri e la lettura sono insostituibili."

Libri vs social

Oggi siamo immersi nel mondo dei social e della tecnologia. Viviamo in un’epoca dove tutto è veloce: siamo continuamente bombardati da notifiche, video brevi, post e meme, ma spesso non ci fermiamo a riflettere, approfondire o ragionare. La lettura, invece, richiede tempo e attenzione. Ci aiuta a pensare con la nostra testa, senza essere influenzati da messaggi semplificati o manipolatori. Nei libri troviamo storie, idee ed emozioni che ci permettono di scoprire punti di vista diversi dai nostri. Questo è molto importante per i ragazzi che crescono in un mondo pieno di informazioni, ma che spesso non hanno gli strumenti per interpretarle correttamente.