Chiara Ferragni e Fedez: ecco l'accordo di separazione. A lei niente mantenimento dei figli, lui pagherà la scuola

Il dado è tratto, o almeno è quel che sembra stando alle indiscrezioni: Chiara Ferragni e Fedez – a otto mesi circa dal loro addio ufficiale- avrebbero trovato il giusto accordo di separazione che riguarda il mantenimento, che non c’è, dei figli ma anche le spese per la scuola di Vittoria e Leone che a quanto pare il rapper ha deciso di accollarsi.

L’ACCORDO

Dunque nessun assegno di mantenimento per i figli, pare che lei avesse chiesto una cifra intorno ai 20mila euro, perché – è il ragionamento in sede di accordo - lei stessa può permettersi ( grazie al patrimonio milionario) di provvedere alla prole senza alcun contributo da parte dell’ex e non da ultimo in ragione dell’immagine pubblica che l’imprenditrice digitale ha sempre dato di se, quella di una donna forte e indipendente. Messaggio rilanciato con quel “Pensati libera” sulla stola indossata a Sanremo, appena un anno fa. Fedez pagherà comunque le spese scolastiche dei due figli che frequentano una scuola privata di Milano, con rette che arrivano a superare i 20mila euro l’anno. Leone e Vittoria saranno in affidamento congiunto, quanto alla loro esposizione social, per postare foto e video dei bambini i genitori dovranno chiedersi reciprocamente l’autorizzazione.