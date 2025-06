Matrimonio Bezos-Sanchez, il sì dell'anno. Venezia blindata. Disordini in pazza San Marco

GLI APPUNTAMENTI

Stasera la prima festa ufficiale per celebrare le nozze tra il fondatore di Amazon, Jeff Bezos, e la ex giornalista e pilota di elicotteri Lauren Sanchez. A Venezia, fervono dunque i preparativi, tutti rigorosamente coperti da gazebo e tendoni. Indiscrezioni parlano di un ricevimento con circa 200 persone a tema Great Gatsby (il gangster di Francis Scott Fritzgerald) , ma appunto si tratta di indiscrezioni non confermate. Previsto anche un concerto di Bocelli che canterà in italiano. Certo è, invece, che il fatidico momento del sì è previsto per domani nel Teatro Verde, un anfiteatro all'aperto situato sull'isola di San Giorgio Maggiore. Gli sposi saranno circondati da amici e parenti, alcuni di un certo calibro, tra i quali Leonardo Dicaprio (che interpretò Gatsby nella versione cinematografica del romanzo), Bill Gates, Elton John, Lady Gaga, Orlando Bloom (non sappiamo se con o senza Katy Perry, dalla quale si è recentemente separato), Anna Wintour (che peraltro è la stylist della sposa, per la quale ha previsto 27 cambi di abito in 72 ore) e Ivanka Trump. Sui costi di questo immenso circo, ormai si fa a chi la spara più grossa comunque si va dai 15 ai 48 milioni di dollari. 3 saranno quelli che il promesso sposo donerà a Venezia. Zaia ringrazia!

LA SICUREZZA

La sicurezza affidata a un’agenzia italiana e a ex marines americani reclutati personalmente dallo sposo, e che si sposteranno su moto ad acqua per tutta la Laguna. Ad Ivanka Trump, figlia del presidente americano, e alla regina Rania di Giordania -la cui presenza non è ancora confermata- la sicurezza sarà elevata a livello 4. Istituita una ‘no fly zone ‘ per droni, ma il prefetto veneziano assicura che le misure di sicurezza non impatteranno sui cittadini della Lagunari. ‘L’obiettivo è garantire la sicurezza dei cittadini e consentire le manifestazioni di dissenso’ ha detto il funzionario…

LE PROTESTE

E intanto si sono vissuti momenti di tensione in piazza San Marco. Una ventina di persone si è disposta davanti alla Basilica mostrando cartelli con disegnate banconote e scritte contro il miliardario americano e inneggianti alla pace a Gaza. Fermati dalle forze dell'ordine e portati al posto di polizia della piazza per essere identificati, hanno opposto resistenza passiva sdraiandosi a terra. Due figure mascherate in abito nuziale sono comparse in Piazza, legate con una mano a un finto pianeta e con l'altra ad altre persone che reggevano cartelli con scritto "i governi", "i media", "l'economia" e la "giustizia". La protesta è stata rivendicata da Extinction Rebellion. Le forze dell'ordine sono intervenute bloccando il tentativo di issare sui pili della piazza uno striscione che recitava "The 1% ru(i)ns the world" (ovvero "L'un percento rovina il mondo"), identificando gli autori della manifestazione.