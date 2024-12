Chiara Ferragni e Fedez si sono separati ufficialmente, finita l’era Ferragnez

Sono stati la coppia più chiacchierata d’Italia degli ultimi anni. I riflettori hanno illuminato ogni angolo della loro storia e non potevano spegnersi proprio adesso che il loro matrimonio è arrivato al capolinea. Dopo un anno di scontri, frecciatine e tante polemiche, la relazione tra Chiara Ferragni e Fedez è giunta ufficialmente al termine.





DIVORZIO FERRAGNEZ: “UN ACCORDO RAPIDO CON MATURITÀ”

Come comunicato dagli avvocati del rapper, la separazione è stata ufficialmente sancita dai giudici.

Nei prossimi mesi, inoltre, il divorzio verrà formalizzato.

Molto è cambiato da quando è scoppiato il caso del pandoro-gate. Nel frattempo, ci sono stati i momenti mediatici più discussi dell'anno, con litigi, flirt temporanei, libri d'inchiesta e molto altro. Gli avvocati di Fedez fanno sapere: "Entro sei mesi verrà pronunciato anche il divorzio, come richiesto congiuntamente dal cantante e dall'influencer, che, raggiungendo rapidamente un accordo globale, hanno dimostrato grande maturità e disponibilità reciproca nell’interesse dei figli". Il fatto che l'accordo sia stato trovato così in fretta e in modo rispettoso per entrambe le parti dimostra la volontà di chiudere rapidamente la questione e di evitare che i bambini diventino protagonisti di una nuova "polemica" mediatica.

Prima della separazione, però, il legame tra Chiara Ferragni e Fedez era già svanito.

L'influencer è stata già vista con un nuovo partner, Marco Tronchetti-Provera, mentre Fedez sembra vivere la sua vita da single (sebbene ci siano voci su una possibile nuova relazione con una donna misteriosa).





FINE FERRAGNEZ, LE STRADE SI DIVIDONO

La separazione rappresenta solo l'ultimo capitolo di una storia che continua a riservare sorprese.

Con il caso della truffa del pandoro ancora irrisolto, il 2025 si prospetta un altro anno di difficoltà per Chiara Ferragni e il suo team.

Fedez intanto si prepara per la sua prossima partecipazione al Festival di Sanremo che potrebbe riservare sorprese e colpi di scena.