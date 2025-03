Meloni ricorda Giovanni Paolo II: “Mi ha insegnato la libertà”

La presidente del Consiglio ha voluto ricordare attraverso i social ,queste due ricorrenze e la loro coincidenza di date. " Giovanni Paolo II mi ha insegnato tante cose. Di una ne ho fatto tesoro e orienta il mio impegno. 'La libertà', diceva, 'non consiste nel fare ciò che ci piace, ma nell'avere il diritto di fare ciò che si deve'" , scrive la premier, facendo riferimento alle parole del Pontefice polacco che ha segnato la storia. La Meloni prosegue: "Io sono una persona libera, lo sarò nonostante tutto, e cercherò di fare sempre ciò che devo" . Con l’occasione la premier ha voluto ricordare anche l’ anniversario del suo insediamento a Palazzo Chigi , dove ci sarà la cerimonia per il premio Maestro dell'arte della cucina italiana : il pasticcere Iginio Massari .

Oggi questa celebrazione assume un significato ancora più forte , perché arriva in un momento in cui Papa Francesco sta affrontando problemi di salute.

Questa ricorrenza è molto sentita in Vaticano e nel mondo cattolico. Giovanni Paolo II è stato un Papa che ha segnato la storia con il suo carisma e la sua vicinanza ai fedeli . La sua morte, avvenuta il 2 aprile 2005 , commosse milioni di persone, che si riunirono in preghiera in Piazza San Pietro e in tutto il mondo.

Mercoledì 2 aprile, alle 15, la nella Basilica di San Pietro, in Vaticano, si terrà la celebrazione per il ventesimo anniversario della morte di Papa San Giovanni Paolo II . Alla cerimonia parteciperà anche la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni .

Un Papa che ha fatto la storia

Giovanni Paolo II è stato un Pontefice che ha lasciato un segno indelebile. Il suo pontificato, iniziato nel 1978, è stato uno dei più lunghi della storia. Ha viaggiato in tutto il mondo, avvicinandosi ai fedeli di ogni Paese e parlando di pace e libertà.

Ha avuto un ruolo chiave nella caduta del comunismo in Europa, sostenendo i movimenti per la libertà, in particolare in Polonia, suo paese natale. È stato anche il primo Papa a visitare una sinagoga e a entrare in una moschea, segnando passi importanti nel dialogo interreligioso.

Nel 1981 subì un attentato in Piazza San Pietro, ma sopravvisse e perdonò l’attentatore. Un gesto che ancora oggi viene ricordato come un simbolo di misericordia.

Un legame speciale

Meloni ha poi raccontato il suo legame con Karol Wojtyła: "Ho sempre considerato Karol Wojtyla un po' come il 'mio' santo e mi piace pensare che mi protegga da lassù" - aggiunge. "E un anno fa, quando mi sono resa conto di questa 'coincidenza', mi sono emozionata e ho avvertito la sensazione che nel cammino che stavo per iniziare lo avrei sempre avuto al mio fianco", ha aggiunto Meloni. Infine, ha definito il 2 aprile “un giorno storico”, ricordando che il suo governo è il primo guidato da una donna nella storia della Repubblica Italiana.