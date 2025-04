Da Inside Out 2 a Deadpool & Wolverine. Ecco gli utili netti dei maggiori incassi del 2024

Come ogni anno, il sito di cinema Deadline, pubblica le classifiche dei film che hanno ottenuto i maggiori profitti, ossia quelle pellicole che riescono a far guadagnare lo studio e il produttore dopo essere arrivate in pareggio tutti gli altri costi (distribuzione, esercizio ecc)

Il successo di un film non si limita al botteghino cinematografico, bisogna piuttosto considerare i ricavi e le successive finestre di distribuzione. Se ad esempio un titolo non riesce a creare utile con gli incassi ottenuti dai cinema, può magari beneficiare delle piattaforme. Ma, nonostante questo, lo streaming continua a essere un “di più”, esattamente come lo era un tempo il mercato home video di VHS prima e DVD e Blu Ray dopo. Chiaramente questo discorso vale esclusivamente per le case di produzione cinematografiche tradizionali come Disney, Warner Bros., Sony, Paramount e Universal, che si affidano a redditizi accordi di streaming per catapultare i loro progetti in attivo. Per i cosiddetti streamer, invece, come per esempio Amazon MGM Studios e Apple Original Films che hanno abbracciato anche la distribuzione cinematografica, c’è un un parametro di valutazione diverso: a loro infatti la voce degli incassi al cinema è meno redditizia rispetto ad altre voci. Ma per ora, nella classifica resa nota in queste ore, non viene presa in considerazione questa particolare tipologia di casi.

IL CASO DI “GODZILLA E KONG”

Alle prime tre posizioni della classifica, com’era prevedibile, troviamo i tre film che hanno incassato di più: parliamo di “Deadpool and Wolverine”, “Oceania 2” e “Inside Out 2”. Tutti loro sono distribuiti (e prodotti) da Disney che infatti è lo studio che è andato meglio nel 2024. Tra i maggiori incassi cinematografici dello scorso anno non è presente nella top ten "Godzilla e Kong: Il Nuovo Impero" che era ottavo con un boxoffice di 571.9 milioni di dollari. La pellicola appartenente al cosiddetto Monster Verse, è stata soppiantata da "It ends with us" che era invece ventesimo negli incassi con 351.4 milioni. Come mai è avvenuto questo strano sorpasso? A pesare è stato il costo del film, per il primo circa 135-150 milioni di dollari, per il secondo appena 25 milioni di dollari. Non a caso nella classifica sono presenti, da tradizione, parecchi horror che, com’è noto, hanno un budget più contenuto rispetto ai grandi blockbusteroni

Purtroppo Deadline si ferma alla decima posizione degli utili netti, quindi non è possibile conoscere i risultati delle altre pellicole fuori classifica.

Nei prossimi giorni, il sito pubblicherà anche la top ten dei film meno profittevoli del 2024 e, con certezza, sarà presente “Joker: Folie à deux”





$...M - INSIDE OUT 2 *

$...M - OCEANIA 2 *

$400M - DEADPOOL AND WOLVERINE

$370M - CATTIVISSIMO ME 4

$230M - WICKED

$207M - IT ENDS WITH US

$184M - DUNE PARTE DUE

$178M - KUNG FU PANDA 4

$175M - MUFASA

$124M - SONIC 3