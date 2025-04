Tom Cruise promuove il film “I peccatori” sui social: “Da vedere al cinema”

Mentre si prepara all’uscita del suo "Mission: Impossible", Tom Cruise sa bene che la vera missione impossibile è quella di riportare le sale cinematografiche ai fasti di un tempo. L’attore da sempre si è speso piuttosto attivamente nel promuovere l'esperienza sul grande schermo non solo per i suoi film ma anche per quelli di amici e colleghi, Nell’estate del 2023, per esempio, aveva postato una foto sui suoi profili social dove aveva invitato il pubblico ad andare a vedere pellicole come “Indiana Jones e il quadrante del destino”, “Barbie” e "Oppenheimer", dando così prova di amore per l’industria ma soprattutto per le sale cinematografiche. Una missione la sua che ha confermato anche in queste ore.

“DOVETE RIMANERE FINO AI TITOLI DI CODA”

Tom Cruise è andato al cinema a vedere "I peccatori” questo weekend, e ha deciso di immortalare il momento per condividerlo con i suoi milioni di followers. Una foto che lo ritrae sorridente, con un biglietto in mano e davanti alla locandina del film di Coogler che, proprio in questi giorni, sta registrando incassi importanti. L’attore ha scritto: "Congratulazioni a Ryan, Michael e a tutto il cast e la troupe. Da vedere al cinema e dovete rimanere fino ai titoli di coda!"

Michael B Jordan, attore de “I peccatori”, è impazzito sui social quando lo ha saputo, rispondendo tra i commenti "Grazie per tutto l'amore e il supporto".

I PECCATORI, TRAMA E RECENSIONE

Western, blues, horror, storia, mito, leggenda, razzismo, vampiri, sesso, carne, spirito e tanto cinema.

Cercando di lasciarsi alle spalle le loro vite travagliate, due fratelli gemelli (interpretati entrambi da Michael B. Jordan) tornano nella loro città natale alla ricerca di un nuovo inizio, ma scopriranno che un male ancora più grande è pronto ad accoglierli nuovamente. Il Cinema d’autore e impegnato che continua a fare l’amore con il Cinema di genere. Il modo con cui il regista gioca con passione e intelligenza con i generi sembra evocare il tocco di Tarantino. Grande plauso anche alle musiche evocative e straordinarie di Ludwig Göransson.





Nel frattempo manca sempre meno all'uscita del prossimo e ultimo capitolo del franchise di Mission Impossible dove Tom Cruise sarà ancora protagonista di alcuni stunt incredibili e pieni di adrenalina. Chissà se Michael B. Jordan o Ryan Coogler ricambieranno il favore