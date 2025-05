Cinema, incassi: “Thunderbolts*” sorprende in tutto il mondo mentre “I peccatori” in USA continua la sua marcia trionfale

La Marvel si è comportata bene. L’arrivo nelle sale di tutto il mondo di “Thunderbolts*”, il nuovo film della casa delle idee di Kevin Feige, ha portato una bella ventata di ossigeno alle sale cinematografiche.

Siamo ovviamente lontani dai fasti che i titoli dello studio raggiungevano un tempo, ma nonostante tutto la pellicola ha performato bene sia in Italia che in USA. Nel frattempo non vuole arrendersi “I peccatori” di Ryan Coogler che in terra statunitense continua ad incassare cifre incredibili, soprattutto considerando che è un titolo horror e soprattutto originale, cioè che non appartiene ad una saga o ad una IP famosa.





OTTIMO ESORDIO PER SODERBERGH





Partiamo con gli incassi del nostro paese che sicuramente sono stati lievemente penalizzati dal tempo generalmente primaverile e dai ponti festivi che hanno portato tanti italiani a viaggiare anziché andare al cinema. Tra

giovedì 1° maggio e domenica 4 maggio 2025 si sono incassati 4.3 milioni di euro con 572.053 spettatori.





Rispetto al precedente weekend gli incassi sono scesi del -4.2% e in confronto a quanto accaduto un anno fa, i numeri sono scesi del -13.9%. Il calo è minimo quindi c’è da essere abbastanza soddisfatti.





In vetta alla classifica troviamo “Thunderbolts*” che, essendo arrivato sul grande schermo mercoledì 30 aprile, ha raggiunto un totale complessivo di 2.3 milioni di euro con 295.226 spettatori.





Il Cinecomic della Marvel parte più basso rispetto a "Captain America: Brave New World" che aveva ottenuto 2,9 milioni di euro per poi chiudere a poco più di 6,1 milioni di euro, ma fa meglio del disastroso "The Marvels" che ebbe un debutto da poco meno di 1,6 milioni di euro per poi chiudere a soli 3,3 milioni di euro complice anche un passaparola tremendo.





Nel caso di “Thunderbolts*“ però per fortuna il giudizio del pubblico e della critica è molto favorevole e potrebbe consentire un buon passaparola. Inaspettatamente al secondo posto della classifica, parte benissimo il film di spionaggio di Steven Soderbergh “Black Bag”, che ottiene 392.871 euro (con l'aggiunta di mercoledì il totale in 5 giorni è di 437.726 euro).





Chiude il podio del weekend, invece, “Until Dawn” con € 302.179 (-53% rispetto al weekend d'esordio), per un totale di 1,1 milioni di euro. Cifre molto buone per l’horror tratto dal celebre videogioco. E a proposito di videogiochi, “Un film Minecraft” da noi si avvicina sempre più ai 12 milioni di euro.

COOGLER NON MOLLA

Spostandosi oltreoceano, “Thunderbolts*” apre sopra le aspettative con 76 milioni di dollari. Una buona partenza per l’inizio della stagione estiva, che in america da ormai diversi anni inizia proprio con il primo fine settimana di maggio. Lo scorso anno la Marvel, che tradizionalmente si occupa di presidiare questa finestra distributiva, aveva disertato a causa degli scioperi del 2023, facendo uscire “Deadpool & Wolverine” a Luglio.





In tutto il mondo “Thunderbolts*” ha raggiunto la cifra di 162 milioni di dollari, grazie soprattutto agli 86 milioni degli altri mercati in cui il film è distribuito. Anche qui vale il discorso sul passaparola, che potrebbe consentire al film di chiudere la sua corsa a livelli più che accettabili. 500/600 milioni? Chissà.





Nel frattempo al secondo posto della classifica americana continua ad essere fortissimo il film diretto da Ryan Coogler, “I peccatori” che perde appena il 28% rispetto a sette giorni fa per un totale mondiale di 236 milioni di dollari. Un successo inaspettato e clamoroso che consente al cineasta ampio spazio di manovra creativa in futuro.





UN CICLONE IN ARRIVO

Nel frattempo le aspettative sul mese di maggio sono particolarmente alte. Tra qualche settimana arriveranno due titoli molto grossi in grado di dare una scossa importante al mercato.





Stiamo parlando di “Lilo e Stitch" della Disney e di “Mission Impossible” con Tom Cruise. Grazie a loro si potrebbero raggiungere cifre record mai viste prima durante il weekend di fine maggio. Un nuovo Barbenheimer in grado di segnare la storia e consentire al grande schermo di ribadire la sua forza e la sua potenza.