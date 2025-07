Scarlett Johansson batte tutti: è la star più redditizia di sempre ad Hollywood

Una gallina dalle uova d’oro. L'ottimo debutto di “Jurassic World - La Rinascita” ha ribaltato le classifiche a Hollywood, andando ad incoronare una nuova regina del botteghino: Scarlett Johansson.

Il settimo capitolo della saga preistorica creata da Michael Crichton e Steven Spielberg ha raccolto 323 milioni di dollari nei primi cinque giorni in sala, rendendo la sua protagonista la star che ha fatto incassare di più nella storia.

SCARLETT JOHANSSON SUPERA ROBERT DOWNEY JR.

Con quest'ultimo blockbuster, i film interpretati dall'attrice quarantenne hanno venduto biglietti per 14,8 miliardi di dollari a livello globale, superando i colleghi maschi dell'universo Marvel come Samuel L. Jackson (a quota 14,6 miliardi) e Robert Downey Jr. (14,2 miliardi).

Un risultato incredibile che segna la storia del cinema. Ovviamente, Scarlett Johansson ha beneficiato di pellicole tratte da brand molto forti, che le hanno consentito di arrivare a un risultato così enorme. Nella sua filmografia, infatti, compaiono titoli come “Iron Man”, “Avengers” e altri film dell’universo Marvel che, negli ultimi anni, hanno brillato particolarmente al botteghino.

Musa ispiratrice di Wes Anderson (compare, infatti, anche nell’ultimo film del regista presentato a Cannes), ha iniziato la sua carriera negli anni 90. Si è imposta all'attenzione del pubblico internazionale nel 1998 con la sua interpretazione della giovane Grace nel film “L'uomo che sussurrava ai cavalli”.

Il 2003 è stato l'anno della definitiva consacrazione: ha recitato in "Lost in Translation - L'amore tradotto" e "La ragazza con l'orecchino di perla" e ha ottenuto due candidature ai Golden Globe, nelle categorie per la migliore attrice in un film commedia o musicale e per la migliore attrice in un film drammatico.

SCARLETT JOHANSSON A CACCIA DI DINOSAURI

Nel nuovo capitolo del franchise targato Universal-Amblin, Johansson interpreta Zora Bennett, ex militare esperta in operazioni sotto copertura. Il suo compito: guidare una pericolosa missione su un'isola dove sopravvivono dinosauri modificati geneticamente, prelevando materiale genetico prima che cada in mani sbagliate.

“Jurassic World - La Rinascita” è appena uscito e, stando ai primi risultati ottenuti al box office, ha buone possibilità di chiudere la sua corsa nelle sale cinematografiche con una cifra molto alta.