Screen Actors Guild Awards 2026, Michael B. Jordan trionfa a sorpresa, commozione per il premio postumo a Catherine O’Hara

A sorpresa e contro ogni pronostico, Michael B. Jordan ha conquistato il premio come miglior attore agli Screen Actors Guild Awards 2026 (i cosiddetti Actor Award, gli ex SAG), il riconoscimento assegnato dal sindacato degli attori.

Un vero colpo di scena, considerando che nelle ultime settimane il superfavorito sembrava essere Timothée Chalamet. Un segnale forte che potrebbe rimettere in discussione anche la corsa al titolo più ambito ossia il premio Oscar.

"Sinners" (I Peccatori), diretto da Ryan Coogler, ha vinto anche il premio per il miglior cast d’insieme, rafforzando le proprie quotazioni nella corsa al titolo di miglior film assegnato dall’Academy.

Il film con il maggior numero di nomination agli Oscar (16) potrebbe quindi superare "Una battaglia dopo l'altra", che fino a oggi sembrava il candidato ideale al trionfo nella notte di Hollywood del 16 marzo.

PREMIO POSTUMO A CATHERINE O’HARA

Sul versante televisivo si sono imposti Owen Cooper per Adolescence e Michelle Williams per Dying for Sex, mentre tra le serie drama hanno trionfato Noah Wyle per The Pitt e Keri Russell per The Diplomat (stagione 3).

Nella comedy dominio di The Studio, che, oltre al premio per il miglior cast d’insieme, ha visto vincere Seth Rogen come miglior attore. Grande commozione per il premio assegnato a Catherine O’Hara come miglior attrice in una serie comedy, riconoscimento assegnato postumo dal momento che l’attrice è scomparsa qualche settimana fa.





Ecco l’elenco completo dei vincitori:

FILM

Miglior attore protagonista in un film

Michael B. Jordan (I peccatori)





Miglior attrice protagonista in un film

Jessie Buckley (Hamnet – Nel nome del figlio)





Miglior attore non protagonista in un film

Sean Penn (Una battaglia dopo l’altra)





Miglior attrice non protagonista in un film

Amy Madigan (Weapons)





Miglior ensemble in un film

I peccatori





Miglior stunt ensemble in un film

Mission: Impossible – The Final Reckoning





SERIE

Miglior attore in una miniserie o film tv

Owen Cooper (Adolescence)





Miglior attrice in una miniserie o film tv

Michelle Williams (Dying for Sex)





Miglior attore in una serie drama

Noah Wyle (The Pitt)





Miglior attrice in una serie drama

Keri Russell (The Diplomat 3)





Miglior attore in una serie comedy

Seth Rogen (The Studio)





Miglior attrice in una serie comedy

Catherine O’Hara (The Studio)





Miglior ensemble in una serie drama

The Pitt





Miglior ensemble in una serie comedy

The Studio





Miglior stunt ensemble in una serie

The Last of Us 2





Premio alla carriera – SAG Life Achievement Award

Harrison Ford



