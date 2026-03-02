Screen Actors Guild Awards 2026, Michael B. Jordan trionfa a sorpresa, commozione per il premio postumo a Catherine O’Hara
02 marzo 2026, ore 09:30 , agg. alle 10:33
Sul versante televisivo si sono imposti Owen Cooper per Adolescence e Michelle Williams per Dying for Sex
A sorpresa e contro ogni pronostico, Michael B. Jordan ha conquistato il premio come miglior attore agli Screen Actors Guild Awards 2026 (i cosiddetti Actor Award, gli ex SAG), il riconoscimento assegnato dal sindacato degli attori.
Un vero colpo di scena, considerando che nelle ultime settimane il superfavorito sembrava essere Timothée Chalamet. Un segnale forte che potrebbe rimettere in discussione anche la corsa al titolo più ambito ossia il premio Oscar.
"Sinners" (I Peccatori), diretto da Ryan Coogler, ha vinto anche il premio per il miglior cast d’insieme, rafforzando le proprie quotazioni nella corsa al titolo di miglior film assegnato dall’Academy.
Il film con il maggior numero di nomination agli Oscar (16) potrebbe quindi superare "Una battaglia dopo l'altra", che fino a oggi sembrava il candidato ideale al trionfo nella notte di Hollywood del 16 marzo.
PREMIO POSTUMO A CATHERINE O’HARA
Sul versante televisivo si sono imposti Owen Cooper per Adolescence e Michelle Williams per Dying for Sex, mentre tra le serie drama hanno trionfato Noah Wyle per The Pitt e Keri Russell per The Diplomat (stagione 3).
Nella comedy dominio di The Studio, che, oltre al premio per il miglior cast d’insieme, ha visto vincere Seth Rogen come miglior attore. Grande commozione per il premio assegnato a Catherine O’Hara come miglior attrice in una serie comedy, riconoscimento assegnato postumo dal momento che l’attrice è scomparsa qualche settimana fa.
Ecco l’elenco completo dei vincitori:
FILM
Miglior attore protagonista in un film
Michael B. Jordan (I peccatori)
Miglior attrice protagonista in un film
Jessie Buckley (Hamnet – Nel nome del figlio)
Miglior attore non protagonista in un film
Sean Penn (Una battaglia dopo l’altra)
Miglior attrice non protagonista in un film
Amy Madigan (Weapons)
Miglior ensemble in un film
I peccatori
Miglior stunt ensemble in un film
Mission: Impossible – The Final Reckoning
SERIE
Miglior attore in una miniserie o film tv
Owen Cooper (Adolescence)
Miglior attrice in una miniserie o film tv
Michelle Williams (Dying for Sex)
Miglior attore in una serie drama
Noah Wyle (The Pitt)
Miglior attrice in una serie drama
Keri Russell (The Diplomat 3)
Miglior attore in una serie comedy
Seth Rogen (The Studio)
Miglior attrice in una serie comedy
Catherine O’Hara (The Studio)
Miglior ensemble in una serie drama
The Pitt
Miglior ensemble in una serie comedy
The Studio
Miglior stunt ensemble in una serie
The Last of Us 2
Premio alla carriera – SAG Life Achievement Award
Harrison Ford