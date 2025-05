Oggi, sabato 17 maggio 2025, Francesco Nuti avrebbe compiuto 70 anni, è stato un poeta della commedia italiana

Oggi, sabato 17 maggio 2025, Francesco Nuti avrebbe compiuto 70 anni. Avrebbe raggiunto un traguardo importante se solo il destino non avesse preso una piega crudele. L’uomo, più che l’attore è rimasto nel cuore del pubblico italiano, infatti, a quasi due anni dalla sua scomparsa, il suo ricordo è ancora vivo.





Una delle figure più importanti del cinema italiano

Francesco Nuti è nato a Prato nel 1955 e il suo percorso artistico iniziò da giovanissimo recitando monologhi scritti da lui. Fu l’incontro con Alessandro Benvenuti e Athina Cenci che segnò l’inizio della sua carriera e anche la nascita del trio comico dei Giancattivi. Con loro conquistò il pubblico televisivo. La svolta però arriverà con il cinema. Qui esplose il vero talento di Nuti.





I Film

Francesco Nuti è entrato di prepotenza nella storia del cinema italiano grazie a film come “Madonna che silenzio c’è stasera”, “Io, Chiara e lo Scuro” e “Son contento”. Pellicole che lo imposero all’attenzione del pubblico e della critica. Nuti sapeva raccontare con tenerezza e ironia l’uomo comune, con le sue fragilità, sempre in ritardo sulla vita e sull’amore. Dalla cadenza toscana inconfondibile, con uno sguardo sospeso tra poesia e quotidianità, seppe inventare un modo nuovo modo di fare le commedie. Le sue storie erano più intime e meno urlate.





Gli anni della consacrazione

Fu però negli anni Ottanta che Francesco Nuti divenne una vera e propria star, grazie a pellicole come “Casablanca Casablanca” del 1985, che segnò il suo debutto alla regia e con il quale vinse il secondo David di Donatello. Poi realizzò film cult come: “Tutta colpa del paradiso”, “Stregati”, “Caruso Pascoski di padre polacco” e “Willy Signori e vengo da lontano”. Il suo film record: “Donne con le gonne” è del 1991. Francesco Nuti si cimentò anche con la musica, infatti, partecipò al Festival di Sanremo nel 1988 con la canzone: “Sarà per te”, che Mina reinterpreterà e poi duettò con Mietta in “Lasciamoci respirare”.





Il rovescio della medaglia

Negli anni’90 però la sua stella cominciò ad eclissarsi. I suoi film erano sempre meno convincenti e il declino artistico si intrecciò con depressione, alcolismo e un tentato suicidio nel 2003. Ma il destino aveva riservato a Francesco Nuti anche un drammatico incidente domestico nel 2006, lasciandolo gravemente disabile. Da quel momento Nuti visse lontano dai riflettori. Fu seguito ed accudito dal fratello Giovanni e i dalla figlia Ginevra. Francesco Nuti si è spento il 12 giugno 2023, dopo anni di silenzio e dolore.