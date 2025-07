Carlo Verdone, svelato il titolo del prossimo film dell’attore e regista

Si chiamerà 'Scuola di seduzione' il prossimo film di Carlo Verdone prodotto da Aurelio de Laurentiis. Lo ha svelato lo stesso produttore ricevendo il Legend Award del 23esimo Ischia Global Film & Music festival prodotto da Pascal Vicedomini. "Non è vero che ho abbandonato il cinema" ha detto ironicamente sul palco di Lacco Ameno il presidente del Napoli calcio Campione d'Italia.

VERDONE SUL GRANDE SCHERMO

L’attore e regista romano aveva già rivelato di voler tornare al cinema e di tornare a confrontarsi con il grande schermo. L'ultima pellicola diretta e interpretata da Verdone è “Si vive una volta sola” e risale al 2020 (uscita però solamente in streaming per colpa della pandemia nell’estate del 2021). Le riprese dovrebbero cominciare ad Agosto ma non si conoscono ulteriori dettagli sul film che, con tutta probabilità, dovrebbe arrivare nelle sale tra febbraio e marzo 2026. La trama è ancora avvolta nel mistero così come anche il cast è ancora tenuto nascosto. De Laurentiis, però, assicura che il prossimo film di Verdone sarà una storia corale. Il regista si è più volte confrontato nel corso della sua carriera con pellicole collettive, ossia con parecchi attori da dover gestire (“Compagni di Scuola”, “Ma che colpa abbiamo noi”)

L’ULTIMA VITA DA CARLO

Nel frattempo Carlo Verdone si prepara al lancio della quarta (e ultima) stagione della sua serie “Vita da Carlo” che dovrebbe approdare in streaming su Paramount Plus nei prossimi mesi.

Lo scorso anno, la terza stagione, ebbe una bella presentazione durante la Festa del Cinema di Roma, chissà se anche per questi nuovi episodi si sceglierà la vetrina dell’Auditorium Parco della musica.